吳欣盈嗆「斷交部」！柯文哲緩頰：已通令內部不要責怪外交部
民眾黨副總統候選人、立委吳欣盈，日前前往杜拜參加聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28），但卻在部分場館參與受阻，讓吳欣盈痛批規格低、對不起納稅人。吳欣盈昨日晚間赴政大與學生座談前接受聯訪，兩度口誤，把外交部說成「斷交部」。對此，民眾黨總統候選人柯文哲今（16）日表示，他已通令黨內不要責備外交部，但是如果不行去，大家事先講實話以避免尷尬。
記者呂炯昌／台北報導
吳欣盈昨日晚間在政大受訪時表示，當時有溝通出國行程，辦公室同仁都在場，不像外交部聲明所講，對外交部批評她不予置評，但事實就是如此。媒體追問COP28被擋是意料之外嗎？吳欣盈脫口而出「斷交部」，但隨後改口稱外交部所做的事是他們的責任，不用把事情再擴大。
柯文哲今日上午前往高雄大社觀音寺參拜，媒體聯訪時被問到吳欣盈槓上外交部一事，柯文哲表示，那件事情他沒有太大評論，台灣在國際尚本來處境就困難，但也不要粉飾太平，如果不行就早點講，不要去了又不行。
柯文哲說，這件事他有通令內部，也不要再去責怪外交部，處境困難他事先都知道，對方打壓一定都存在，外交部也遇到很多壓力，他態度是這樣，如果可以的話，大家事先講實話，行就行，不行就不行，也不用浪費大家跑一趟。
吳欣盈昨日在政大也提到，外交政策要發展國家主權基金。柯文哲指出，國家主權基金她在立法院早就提案了，還在找兩黨立委簽署，比較像新加坡淡馬錫基金概念，拿外匯儲底10%當國家主權基金，但有個前提負責的人要能公正、公平，專業能力夠，不然每次錢給，又貪贓枉法、七搞八搞錢都不見了，所以立意良好，但要找對的人來執行。
媒體追問，國民黨副主席夏立言又前往中國，選舉期間去中國會不會覺得尷尬?柯文哲說，「他不覺得尷尬就好。」