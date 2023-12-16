遭龍捲風捲走！美國4個月大嬰兒「卡樹上」存活 僅輕微皮肉傷
美國田納西州9日遭遇龍捲風侵襲，首府納什維爾（Nashville）以北災情慘重，多人因此傷亡，超過7萬5000戶一度斷電，不過在這場天災中也傳出感人的奇蹟，1名僅4個月大的男嬰洛德（Lord），當時遭龍捲風吹走，父母來不及營救，原以為凶多吉少，沒想到孩子竟「剛好」卡在樹上，僅有一點輕微的擦傷或刮傷，讓父母直呼是「上帝的恩典」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《abc News》等外媒報導，22歲的雪倫摩爾（Sydney Moore）與未婚夫揚布拉德（Aramis Youngblood），育有2名分別才1歲多和4個月大的兒子，一家人住在由拖車改造成的活動房屋。事發當天她剛把孩子們哄睡，與未婚夫在客廳忙，突然聽到轟然巨響，活像有架飛機直接從他們頭頂飛過一樣，當下察覺不對的2人，立刻衝去抱2個孩子，過程還不斷被強風擊倒在地。
摩爾回憶當下的驚悚狀況，她跑去救大兒子普林西頓（Princeton），未婚夫則衝到房子前半部的搖籃要抱洛德，一陣強風吹過，他們倆都被捲飛，屋頂也垮了，她與揚布拉德互相呼喊，但裝著小兒子的搖籃早已不見蹤影。
就在摩爾努力帶長子要爬出已經成為廢墟的家時，受傷的揚布拉德則在尋找小洛德，最終在距離房子不遠處的一棵樹上發現幼子的蹤影，奇蹟般的安然無恙：「看上去就好像只是被換個搖籃放一樣。」
摩爾和大兒子都受了輕傷，揚布拉德則是鎖骨脫臼，由於家園毀了，夫妻倆只能暫時住到旅館，2個孩子則交由親戚收容，同時試著尋找可供出租的房子，還必須先靠捐贈的衣服和嬰兒用品過活。摩爾的姐姐幫忙開設了一個GoFundMe帳戶，已募到超過5萬美元的捐款，幫助她們重新開始生活，摩爾對此深懷感激：「我真的沒想到會這樣，真的很謝謝大家。」