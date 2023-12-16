Yahoo 2023 10大熱門餐廳！旭集跌落王座變第9名 這家吃到飽奪冠
在台灣很幸福，美食餐廳百百款，從台味小吃到高檔餐廳皆有。Yahoo奇摩公布「2023年度10大熱門餐廳」關鍵字搜尋排行榜，今年榜內包含有3家Buffet，足見臺灣人有多喜愛吃到飽。饗賓餐旅旗下的旭集，去年奪冠，今年下滑至第九名，今年冠軍則由全台共有7間分店的漢來海港自助餐廳，榜上另有火鍋、鐵板燒、燒肉、異國料理等，年末聚餐可以排行榜做為參考。
記者葉盛耀/綜合報導
Yahoo奇摩「2023年度10大熱門餐廳」今年奪冠的漢來海港自助餐廳，全台包含北、中、南共有7家分店，是一位難求的人氣吃到飽餐廳。主打新鮮、豐盛的海鮮食材，能一次吃到3種以上蟳蟹、8～10種生魚片，各式海鮮品項豐富度堪稱全台之最。規劃九大主題餐區，供應各種中、西、日式美味料理，高達200多道菜色，並有寬敞舒適的用餐空間。
漢來海港隸屬漢來美食，該集團今年另創島語自助餐廳，位在台北漢來飯店內，同樣一開幕即成為人氣餐廳。此外，10大熱門餐廳榜內另有饗食天堂、旭集兩家自助餐廳，足見臺灣人對於吃到飽的熱愛，其中旭集去年是排行榜冠軍，今年下滑至第九名。
海底撈火鍋則獲得亞軍，以經營四川風味火鍋為主，走單點式，融匯各地火鍋特色為主。等待時還有免費美甲服務、按摩椅、兒童遊戲區、哈根達斯冰淇淋、飲料、水果等可以享用，服務人員還會替客人剝蝦殼，表演拉麵、唱歌、主動製造驚喜，尤其最近還因為服務人員會現場表演「科目三」舞蹈，讓海底撈再度成為網路熱搜議題。
第三名為初魚鐵板燒，初魚旗下包含採預約制的無菜單日本料理與鐵板燒，以高CP值的無菜單料理聞名，套餐可以享受日本和牛三吃、龍蝦三吃、生食級干貝等創意海陸料理。
10大榜內另有位在台中的「REVIVRE品法法式餐廳」、精緻燒肉品牌「森森燒肉」、美式早午餐店「貳樓」、台中新社坐擁最美夕陽、日式庭院的預約制無菜單料理「飛花落院」，以及輕井澤鍋物集團旗下人氣燒肉品牌「茶六燒肉堂」。