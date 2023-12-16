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阿本公開與男友交往5個月細節！自爆有過一夜情「又沒有違法」

▲阿本（左）上劉道玄YT分享和男友交往細節，並自爆曾有過一夜情，「我們又沒有違法」。（圖／阿本臉書）
▲阿本（左）上劉道玄YT分享和男友交往細節，並自爆曾有過一夜情，「我們又沒有違法」。（圖／阿本臉書）

記者黃盈容/綜合報導

41歲前《模范棒棒堂》班底阿本（本名：翁瑞迪），日前自揭有動脈瘤，無藥可醫，並甜蜜透露男友陪他回診，閃瞎眾人。阿本更在演員劉道玄YouTube頻道中，分享和男友交往細節，「我大概在7月的時候跟現在的男友正式在一起」。並認了曾有過一夜情，「我們又沒有違法、沒有冒犯到誰，有何不可？」

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阿本7月時公開和好友「阿伯」穿情侶裝的照片，引起粉絲懷疑2人關係非同小可，他雖未明講，但對粉絲猜「阿伯是男友」的留言一一按讚默認。阿本日前上劉道玄YouTube頻道分享愛情觀，他開頭就坦言非單身，「我大概在7月的時候跟現在的男友正式在一起」，2人在交往前相處了幾個月才確定心意。

▲阿本（右）之前上傳和好友阿伯的合照，2人穿情侶裝，引起網友猜測對方是他男友，阿本默認。
▲阿本（右）之前上傳和好友阿伯的合照，2人穿情侶裝，引起網友猜測對方是他男友，阿本默認。（圖／阿本IG）
對於時下流行的交友軟體，阿本不諱言表示有使用過，但覺得在上面很難交到真正的朋友，劉道玄不禁好奇：「你有一夜情過嗎？」阿本也大方認了：「有啊！」當場讓劉道玄嚇到。

▲阿本（左）被問到是否有過一夜情，他大方認了。
▲阿本（左）被問到是否有過一夜情，他大方認了。（圖／劉道玄YouTube）
阿本直言，大家都是正常大人了，一夜情對他來說，就是交朋友，只是進展速度比正常約會還要快，「我們又沒有違法、沒有冒犯到誰，有何不可？」阿本還自爆過去在山上露營時，曾大膽在帳棚內發生關係，但笑說事後洗身體很不方便。

阿本坦言以前擇偶條件喜歡長得像日本男星瀧澤秀明的類型，性幻象對象則是台灣男神許光漢，假如能夠和對方相處整天，阿本辛辣地說：「一整天都在做愛吧！」聊天尺度無極限。

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AI倪珍報新聞