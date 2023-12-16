郭再添被爆服務處淪私刑場　綠揭：侯友宜曾搭肩拜託「兄弟」

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張志豪表示，選戰最後倒數20多天，爆發國民黨地方民代第二起「黑」事件，屏東縣議員郭再添捲入詐諞集團黑吃黑案，並涉嫌於其服務處動用私刑遭檢警羈押禁見，可見國民黨內黑金賭毒詐騙暴力叢生，苗栗邱鎮軍、屏東郭再添只是冰山一角，對照侯友宜、趙少康嘴巴喊重啟特偵組，卻無視黨內大毒瘤，實在離譜。
黃建嘉提到，近期國民黨地方黑影幢幢，要參選總統的侯友宜不可能不知情，從侯友宜擔任新北市長有近百位市府官員涉貪遭起訴，就知道侯友宜對貪腐的接受度很高。他酸，侯友宜具有國民黨的體質，對貪腐不是參與就是容忍，所謂的黑白勢不兩立，其實是稱兄道弟。
黃建嘉指出，這位將服務處變私刑場的郭再添，侯友宜曾經搭著郭再添的肩膀說，「兄弟啊，這次拜託喔」，請問侯拜託一個施行暴力的議員稱兄道弟，請問是拜託什麼事情？可見郭再添就是侯友宜在屏東的好朋友兼操盤手。
黃建嘉說，不論是台南88槍擊案王文宗、雲林風電弊案沈宗隆，還是今天的屏東私刑暴力案郭再添，都有兩個共同點，一、主犯都是國民黨籍，二、這三位主犯都跟侯友宜關係密切，都是「厚友誼」。
曾玟學表示，昨日他在阿帕契電子遊藝場前召開記者會，現場不只有嚼著檳榔及渾身酒味的黑衣人，站在記者旁近距離對他錄影，週邊也至少有二、三十個人在盯場，縣警局就在附近，請問苗栗縣局長容忍這樣事情發生嗎？
曾玟學揭露，邱鎮軍是韜略龍隊成員，阿帕契得經理羅裕鈞直接在臉書署名「韜略員工」，而在阿帕契旁邊就是統促黨張安樂的韜略集團苗栗堂口，過去韜略企業社、韜略茶行皆曾在此處經營，韜略舞龍隊作為據點出入聚集。他說，外媒曾以紀錄片形式報導，黑幫利用統促黨漂白，將幫派包裝成政黨，將堂口轉化成黨部，而媒體報導遊藝場、統促黨墨翟黨部與韜略集團關聯密切，這就是一個盤據苗栗的地方「黑」勢力。
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