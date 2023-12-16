好市多「1神物」全球瘋搶！上一季靠它狂撈31億 剛上架秒被掃光
知名美式賣場好市多（Costco）因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛。好市多14日公布最新財報，好市多財務長加蘭提（Richard Galanti）指出，除了營收與獲利皆高於期望值，上一季度更是靠「1盎司金條」就讓好市多進帳1億美元（約新台幣31.2億元），24K金金條儼然成為了好市多的熱賣商品。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《商業內幕》報導，當加蘭提被問到好市多年終購物季的消費趨勢是什麼，他笑著透露「大家正在狂掃黃金」。加蘭提此前曾表示，好市多於網路商店上架黃金後，幾小時內庫存就被搶購一空，可見黃金在好市多的熱銷程度。
好市多販售的1盎司24K金金條其實來自兩個不同供應商，分別是全球最大的黃金加工廠「南非蘭德精煉廠」以及瑞士鑄幣廠「PAMP Suisse」。而好市多目前付費會員人數為7200萬人，每名會員僅限分別下訂2個金條，但因金條商品現在都缺貨，售價無法得知；不過在好市多財報會議上中，金條的報價是每盎司2035美元（約新台幣6萬3656元）。
此外，加蘭提還指出，好市多上一季還有另一件值得注意的收藏品，為美國傳奇棒球球星貝魯‧比斯（Babe Ruth）的簽名棒球卡，售價為2萬美元（約新台幣62萬元）。加蘭提還說，若是當時沒買到而感到扼腕的顧客，可以購買另一個收藏品，為1951年洋基傳奇球星米奇‧曼托（Mickey Mantle）的簽名新秀卡，售價為25萬美元（約新台幣760萬元），保存狀態接近完美。