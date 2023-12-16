網內互打！詐團「黑吃黑」搶走700萬現金 警徹夜追緝逮3嫌送辦
新北市新莊區一名翁姓男子，向警方報案稱於上月13日，遭不明人士噴灑辣椒水，並搶走700萬現金，新莊分局獲報後立即成立專案小組，經多日追查，鎖定3名犯嫌身分，但警方卻發現案情不單純，原來翁男竟是詐騙集團車手，700萬現金也是詐騙得來的贓款，卻被27歲王姓男子等3人「黑吃黑」搶走，警方報請新北地檢署指揮偵辦，於本月14日，前往高雄市前鎮區、燕巢區及仁武區等地，拘提涉案的27歲王姓男子、30歲王姓男子、21歲林姓男子到案，並查扣102萬多元現金，及5支手機等證物，全案依強盜罪嫌移請新北地檢署偵辦，並持續溯源追查，翁姓車手則遭新北地院裁定收押禁見。
記者林盈君／綜合報導
據了解，上月13日，翁男於新莊區思源路某巷口，向陳姓被害人收取700萬的詐騙款項，途中卻被王男等3人噴灑辣椒水，之後搶走手中700萬現金，翁男受驚嚇落跑，14日凌晨向警方報案。警方調閱周邊監視器畫面，發現林姓男子於翁男收取詐款時，就在附近盯哨查看，隨後趁隙搶走翁男手中現金，接著再與王男等人會合，最後往高雄地區逃逸。而警方調查得知，翁男係詐騙集團車手，整起案件為詐團之間「黑吃黑」。
警方隨後報請檢方指揮偵辦，連夜南下追緝，於高雄市前鎮區、燕巢區及仁武區等地，分別拘提27歲王男、30歲王男、21歲林男到案，現場查扣新台幣102萬6600元、手機5支等證物，全案依強盜罪嫌移請新北地檢署偵辦，並持續溯源追查其他共犯，找回全部贓款，翁姓車手則遭新北地院裁定收押禁見。警方也呼籲，針對犯罪絕對火速查緝送辦，維護治安平穩，捍衛社會安寧。