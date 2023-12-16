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紅線違停不記點！前5違規曝「超速破百萬件」　近千人駕照被吊扣

▲今年6月30日起實施交通違規記點新制，前5大需記點的違規行為，超速破百萬件奪冠，截至12月7日止，944人被記12點，駕照被吊扣。（示意圖／高市府警察局提供）
▲今年6月30日起實施交通違規記點新制，前5大需記點的違規行為，超速破百萬件奪冠，截至12月7日止，944人被記12點，駕照被吊扣。（示意圖／高市府警察局提供）

記者徐銘穗/綜合報導

交通部昨（15）公布最新調整交通違規記點做法，引發汽機車版「帝王條款」討論。事實上，交通違規記點新制今年6月30日實施，如超速記1點、闖紅燈記3點，駕駛人1年內集滿12點，駕照就會被吊銷2個月，而違規次數最多的記點違規行為是超速，件數破百萬件。而新制上路後，截至12月7日止，已有944人被吊扣駕照。

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根據公路局統計，今年6月30日至12月7日，總計有80萬230人因違規被記點，944人達12點被通知吊扣駕照。而在記點規定修正前，每年大約3.2萬人因記點遭吊扣駕照。而需記點的違規項目前5名及件數統計如下：

Top 1：超速（記1點），共101萬2158件。

Top 2：違規臨時停車（記1點），共90萬5560件。

Top 3：未依規定轉彎或變換車道（記1點），共67萬6443件。

Top 4：闖紅燈（記3點），共45萬8619件。

Top 5：不依規定駛入來車道（例如跨越雙黃線，記1點），共45萬6984件。

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▲交岔路口10公尺內臨時違規停車，只要不妨礙交通，即採「勸導不舉發」，也改成「不記點」。（圖／記者徐銘穗攝）
交通違規記點新制上路後5個月，交通部昨（15）澄清紅線違停不開放民眾也檢舉也不記點，同時也公布微調記點作法，將上述第2名的「違規臨時停車」細項中，排除掉「交岔路口、公車招呼站10公尺內」違停，改為「勸導不舉發」，若妨礙通行又無法勸導時，雖然還是會開罰，但改成「不記點」。

交通部最新違條記點作法中，「併排或消防栓5公尺」違規臨時停車，依規定是民眾可檢舉的違規項目，但若無妨礙人車通行，可施以勸導免予舉發，如果違規臨時停車確實有妨礙人車通行，不符合勸導處理規定時，會處罰鍰，也維持「記1點」。

▲常見交通違規記點行為。（圖／臺北市交通事件裁決所提供）
▲常見交通違規記點項目。（圖／臺北市交通事件裁決所提供）

 

▲其他交通違規記點項目與加重項目。（圖／臺北市交通事件裁決所提供）
▲其他交通違規記點項目與加重處分項目。（圖／臺北市交通事件裁決所提供）
臺北市交通事件裁決所表示，記點新制調整為1年內違規記點達12點，吊扣駕照2個月；2年內吊扣駕照2次，再經記點則吊銷駕照；未指定主要駕駛人者，將直接對車主記點；如車主無駕照可供記點，則改記車輛違規紀錄1次，1年內記次達3次，吊扣牌照2個月。租賃車及公司車，因無法記點或記次，改處租用人罰鍰2~3倍。

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