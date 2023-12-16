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台灣富豪變多！「私人銀行」成兵家必爭地　家族辦公室服務崛起

▲台灣億萬富豪變多，「私人銀行」成兵家必爭之地，成立10年的國泰世華銀行「私人銀行」，每年總資產管理規模皆呈雙位數成長，總經理李偉正（左）更宣布，瞄準「家族辦公室」服務，有望成為下一個10年的成長新動能。（圖／國泰世華銀行提供）
▲台灣億萬富豪變多，「私人銀行」成兵家必爭之地，成立10年的國泰世華銀行「私人銀行」，每年總資產管理規模皆呈雙位數成長，總經理李偉正（左）更宣布，瞄準「家族辦公室」服務，有望成為下一個10年的成長新動能。（圖／國泰世華銀行提供）

記者顏真真／台北報導

瑞銀發布「2023年億萬富豪報告」指出，亞太富豪人數最多，台灣富豪人數排亞洲第四，且手握財富增加近1/3，財富增幅與新加坡並列亞洲之冠。為搶攻「億萬富豪」商機，不讓外銀專美於前，台灣本國銀行也加速布局「私人銀行」，尤其台港星3地業務更翻倍成長，甚至隨著亞洲富豪對資產傳承的重視，「私人銀行」服務再升級，推出「家族辦公室」服務，要進一步搶食「富豪」資產管理大餅。

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10年前就成立「私人銀行」的國泰世華銀行，也是台灣民營銀行中最早開創「私人銀行」服務的銀行，總經理李偉正表示，該行「私人銀行」不僅連續10年總資產管理規模都有雙位數成長，平均約15%，高於市場平均存款的年成長5至7%，去年更以18%成長率創下歷史新高紀錄，他也看好明（2024）年，預估仍將維持今年的雙位數高成長率。

因應亞洲「私人銀行」市場發展潛力，國泰世華銀行自2015年起布局東亞版圖，依序開拓香港分行私人財富管理業務，及新加坡分行私人銀行業務，完善台港星3地服務平台，跨海串起完整服務網絡，並以「投資組合為本」經營客戶資產的原則，國泰世華私人銀行掌握高資產客戶對於另類投資商品的需求，先於2019年成立「私募另類投資商品專家團隊」，於2023年初率先推出以信託方式受託投資「未具證投信基金性質」境外基金，成功銜接國際金融市場，拓展投資產品平台的豐富度與多元性。

國泰世華銀行私人銀行執行長傅伯昇也提到，國泰世華銀行「私人銀行」業務不僅連續10年總資產管理規模雙位數成長的亮眼成績，就以個別市場來看，截至2023年11月底，台灣、香港與新加坡服務據點也分別擁有年成長率近20%、超過40%與超過165%的優異表現。

雖然目前「私人銀行」客戶資產門檻為100萬美元，但傅伯昇表示，由於高資產客戶越來越多，未來也會評估調整門檻。同時，由於亞洲地區富豪對於「家族辦公室」需求也大增，近3年亞洲成長速度非常快，尤其是新加坡，主要希望做好資產保全及培養第二代接班等，因此，國泰世華「私人銀行」也瞄準「家族辦公室 」服務，有望成為下一個10年的成長新動能。

兆豐銀行也在今年9月底搶先公股成立首家「私人銀行」服務。兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，頂級富豪的金融服務已成業者兵家必爭之地，「私人銀行」服務不僅是協助客戶家族的財富管理，更是關於客戶家族的資產配置與傳承規劃需求。雖然多家外商銀行與大型民營金控多已設立「私人銀行」業務搶佔市場先機，但兆豐銀行集結了內部菁英及外部好手，包括金融領域投資理財與非金融領域如法律稅務等專才，不只熟悉兆豐內部運作，更要掌握業界私人銀行的專業know how元素，藉由組織內外人才的融合激盪，打造適合兆豐的私人銀行服務。

不僅如此，，兆豐銀行擁有豐富的企業金融、國際金融和財務操作經驗，並在海外擁有多達39個服務據點，提供客戶最即時的國內外金融解決方案。陳昭蓉強調，私人銀行的客戶非常注重隱私，兆豐私人銀行的服務提供單一窗口接觸，搭配專屬的專家團隊協助，提供差異化服務平台。讓客戶放心地將他們的資產配置規劃委託給兆豐。

她認為，私人銀行業務的成功關鍵在於客戶信任，兆豐銀行在客戶關係經營上擁有深厚底蘊，品牌形象深獲客戶信任，這次在銀行高層的決心和全力支持下，勇於突破創新，專為頂級客群設立的一個全新業務線，讓百年老店注入新的活力，與客戶家族財富一同永續成長，邁向下一個百年基業的永續經營。

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