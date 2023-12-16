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趙少康挺江啟臣指「北京在香港亂搞」　斥民進黨抹紅變不出新把戲

▲趙少康上午到台中，為國民黨第8選區立委江啟臣站台。（圖／立委江啟臣提供，2023.12.16）
▲趙少康上午到台中，為國民黨第8選區立委江啟臣站台。（圖／立委江啟臣提供，2023.12.16）

記者顏幸如／台中報導

國民黨副總統候選人趙少康，上午到台中為第8選區立委江啟臣站台，提及中美關係時表示「我們跟美國關係要好、但不必天天挑釁中共」。他舉香港日前區議員選舉投票僅20%為例，指香港從亞洲金融中心淪至今日，就是「因為北京在香港亂搞」；民進黨把台灣帶到戰爭的邊緣，又想抹紅、抹黑侯友宜，根本是「老狗玩不出新把戲」。

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國民黨立委候選人江啟臣拚4連霸，今（16）日上午在新社舉行造勢大會，副總統候選人趙少康站台時，形容新社有如台灣的荷蘭，不僅被評選為全台最有潛力的國旅地點，甫落幕的新社花海暨花毯節創下300萬人次，代表江啟臣服務好，問政好。

趙少康批評，民進黨執政8年做不好，把台灣帶到戰爭邊緣，國防預算從3千多億元增為5、6千億元，這樣的政府不能再忍8年，否則年輕人沒有未來。他強調最重要就是和平，有了和平，經濟才能發展、國家才有前途、子孫才有未來。若台灣的環境讓人提心吊膽，外資不會進來。

▲國民黨立委江啟臣在新社區舉辦競總造勢大會，現場一片旗海。（圖／立委江啟臣提供，2023.12.16）
▲國民黨立委江啟臣在新社區舉辦競總造勢大會，現場一片旗海。（圖／立委江啟臣提供，2023.12.16）
他並舉香港為例，表示「香港原來很好、是亞洲金融中心，就是因為北京在香港亂搞」，所以上周的區議員選舉，投票率只有20%，因為許多香港人沒信心，民主人士也跑了，房產崩盤、昔日股票對半跌、呼籲台灣不能淪為香港，否則會很慘。

趙少康說，台灣不要跟中國、香港比，要跟好的國家像南韓、新加坡比，更要超越南韓、新加坡，將台灣建設成小而美的國家。國民黨總統候選人侯友宜是嘉義人、爸爸在市場賣豬肉，這樣的人會親中嗎？對手抹紅抹黑很不公道，民進黨「老狗玩不出新把戲，只能抹紅對手」。

他認為「我們跟美國關係要好、但不必天天挑釁中共」，最好美國、大陸都要爭取台灣，讓台灣在中間左右逢源，爭取到最好的福利、最好的利益。

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