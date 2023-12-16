趙少康挺江啟臣指「北京在香港亂搞」　斥民進黨抹紅變不出新把戲

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趙少康批評，民進黨執政8年做不好，把台灣帶到戰爭邊緣，國防預算從3千多億元增為5、6千億元，這樣的政府不能再忍8年，否則年輕人沒有未來。他強調最重要就是和平，有了和平，經濟才能發展、國家才有前途、子孫才有未來。若台灣的環境讓人提心吊膽，外資不會進來。
他並舉香港為例，表示「香港原來很好、是亞洲金融中心，就是因為北京在香港亂搞」，所以上周的區議員選舉，投票率只有20%，因為許多香港人沒信心，民主人士也跑了，房產崩盤、昔日股票對半跌、呼籲台灣不能淪為香港，否則會很慘。
趙少康說，台灣不要跟中國、香港比，要跟好的國家像南韓、新加坡比，更要超越南韓、新加坡，將台灣建設成小而美的國家。國民黨總統候選人侯友宜是嘉義人、爸爸在市場賣豬肉，這樣的人會親中嗎？對手抹紅抹黑很不公道，民進黨「老狗玩不出新把戲，只能抹紅對手」。
他認為「我們跟美國關係要好、但不必天天挑釁中共」，最好美國、大陸都要爭取台灣，讓台灣在中間左右逢源，爭取到最好的福利、最好的利益。
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