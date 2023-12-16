今日我最匯／挑戰31元？央行上半年不會降息　匯銀估短線震盪偏升

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法人指出，隨著美國聯準會4度暫停升息，央行跟進並不意外，但明年是否跟進降息則有變數，主因有3考量。首先，過去2年台灣央行升息幅度僅有3碼，遠不及聯準會的21碼，加上台灣明年景氣動能略優於今年，還有通膨儘管降溫，實質利率依舊偏低，由此看來，明年上半年基準利率持平的機率較高。
根據美國聯準會的聲明顯示，除將評估需要「任何」額外升息的程度，聯準會點陣圖暗示明年降息3碼，2024年底聯邦基金利率預期中值為4.6%，同時點陣圖也描繪了2025年4次降息及2026年3次降息，這將使聯邦基金利率調整至2%至2.25%區間。
在美國聯準會放「鴿」之下，國際大幅走弱，美元指數一度失守102，非美貨幣大舉彈升，日圓兌美元一度回升至141.42價位，之後拉回至142.15附近，新台幣兌美元收盤價也從本周最低點價31.526元回升至周五31.268元，累計1周下來升值1.06角，周升0.34%，周線也連5紅。
展望下周盤勢，法人認為，美國聯準會一如市場預期維持利率不變，儘管保留進一步收緊貨幣政策措辭，但表示升息循環已結束，明年至少降息3次共3碼，不利美元，而美國 11 月零售銷售月率高於市場預期，反映消費仍具韌性，請領失業金人數依然低於中性水平，提供支撐。
而台灣央行第4季理監事會議一如市場預期，連續第3度維持重貼現率於 1.875%不變，央行總裁楊金龍在會後記者會上也表示，明年通膨率如果能夠維持在2%以下，可以說此波央行升息已劃下句點，但由於台灣經濟表現還不錯，通膨也還在高檔，他也坦言，明年上半年台灣要降息幾乎沒有機會。
也因此，匯銀人士認為，新台幣短線將震盪偏升，甚至若股市再上層樓，將推升新台幣，年底前新台幣兌美元可能向31整數關卡靠攏。至於會不會升破31元？目前市場看法分歧，有些認為年底出口商作帳有拋匯需求，新台幣仍有升值空間。也有人認為，距離台灣總統大選不到1個月，中國又認定台灣貿易限制措施構成「貿易壁壘」，讓兩岸關係更加緊張，這些會壓抑新台幣升值空間，外資可能也會趨向觀望，而央行是否會進場阻升也是重要關鍵。