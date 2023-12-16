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政論節目戶外開講千人到場　李柏毅慶幸台積電沒成為賽馬場

▲李柏毅昨天晚間前往左營蓮池潭畔參加政論戶外開講。(圖／李柏毅競選辦公室提供)
▲李柏毅昨天晚間前往左營蓮池潭畔參加政論戶外開講。(圖／李柏毅競選辦公室提供)

記者郭凱杰／高雄報導

民進黨立委候選人李柏毅昨(15)日晚間在出席一場政論節目中，細數當年跟隨前市長陳菊推動地方建設，讓左營楠梓在接下來的十幾年蓬勃發展。他也慶幸三年前高雄人將韓國瑜罷免，否則台積電現址可能成為賽馬場。李柏毅強調，相較於路線混亂的國民黨與民眾黨，民進黨從過去至今都做好對未來的萬全準備，呼籲台下觀眾要「選對的人、走對的路」。

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▲民進黨立委候選人李柏毅昨(15)日晚間在出席一場政論節目中細數當年跟隨前市長陳菊推動地方建設，讓左營楠梓在接下來的十幾年蓬勃發展。(圖／李柏毅競選辦公室提供)
▲民進黨立委候選人李柏毅昨(15)日晚間在出席一場政論節目中，細數當年跟隨前市長陳菊推動地方建設，讓左營楠梓在接下來的十幾年蓬勃發展。(圖／李柏毅競選辦公室提供)
李柏毅昨天晚間前往左營蓮池潭畔參加政論節目戶外開講，包括知名作家苦苓、退役陸軍少將于北辰、前立委陳柏惟、評論員溫朗東與葉元之，中途神秘嘉賓黃捷也現身加入。整整兩小時話題也從中央大選帶到地方選情，讓所有民眾都嗨到了最高點。

李柏毅批評，戰鬥藍以趙少康、馬文君為首，國民黨候選人們不只阻撓國防發展，且「戰鬥」的對象從來都不是對外的敵人中國，永遠只會對著台灣人「拚命戰鬥」。溫朗東也怒轟趙少康只會用國家利益交換個人利益，他已經用新黨交換中廣，未來搞不好會拿台灣跟習近平交換。

提到總統大選的話題，苦苓強調趙少康就是個騙子，從反對年輕人投票到支持18歲公民權、役男服役四個月不夠到現在要把一年兵砍回原形、票投民進黨青年上戰場到認為中國不會打台灣，再再顯示國民黨的政策只為了選票，而非是為了台灣長遠的未來著想。

于北辰表示，高雄人過去市長選舉已經被「一條魚」騙了一次，這次也千萬別落入國民黨的欺騙老招。他也開玩笑地安慰大家說被騙一次不要灰心，自己可是被國民黨騙了37年。陳柏惟說，侯友宜只會抄襲民進黨政見，不只講話沒分量，對台灣的未來與兩岸關係也沒有任何對社會有益想法，希望各位擦亮雙眼，堅定支持對的人選。

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