政論節目戶外開講千人到場 李柏毅慶幸台積電沒成為賽馬場
民進黨立委候選人李柏毅昨(15)日晚間在出席一場政論節目中，細數當年跟隨前市長陳菊推動地方建設，讓左營楠梓在接下來的十幾年蓬勃發展。他也慶幸三年前高雄人將韓國瑜罷免，否則台積電現址可能成為賽馬場。李柏毅強調，相較於路線混亂的國民黨與民眾黨，民進黨從過去至今都做好對未來的萬全準備，呼籲台下觀眾要「選對的人、走對的路」。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅昨天晚間前往左營蓮池潭畔參加政論節目戶外開講，包括知名作家苦苓、退役陸軍少將于北辰、前立委陳柏惟、評論員溫朗東與葉元之，中途神秘嘉賓黃捷也現身加入。整整兩小時話題也從中央大選帶到地方選情，讓所有民眾都嗨到了最高點。
李柏毅批評，戰鬥藍以趙少康、馬文君為首，國民黨候選人們不只阻撓國防發展，且「戰鬥」的對象從來都不是對外的敵人中國，永遠只會對著台灣人「拚命戰鬥」。溫朗東也怒轟趙少康只會用國家利益交換個人利益，他已經用新黨交換中廣，未來搞不好會拿台灣跟習近平交換。
提到總統大選的話題，苦苓強調趙少康就是個騙子，從反對年輕人投票到支持18歲公民權、役男服役四個月不夠到現在要把一年兵砍回原形、票投民進黨青年上戰場到認為中國不會打台灣，再再顯示國民黨的政策只為了選票，而非是為了台灣長遠的未來著想。
于北辰表示，高雄人過去市長選舉已經被「一條魚」騙了一次，這次也千萬別落入國民黨的欺騙老招。他也開玩笑地安慰大家說被騙一次不要灰心，自己可是被國民黨騙了37年。陳柏惟說，侯友宜只會抄襲民進黨政見，不只講話沒分量，對台灣的未來與兩岸關係也沒有任何對社會有益想法，希望各位擦亮雙眼，堅定支持對的人選。