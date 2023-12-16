黃明志新歌MV超省錢！「成本只有600元」 率千萬AI反戰爭
「大馬鬼才」黃明志首次挑戰以全AI製作全新單曲〈千千萬萬個我〉的MV，可以說是出道16年來的創舉，整支MV匯聚3組台灣專業AI團隊耗時半年打造。此外，由於AI生成技術而省下大量拍攝人力，平常高達上百萬台幣的MV成本，在這一支MV僅花費了600元台幣註冊網站，節省了上千倍的製作成本，也創下黃明志MV成本最低紀錄，讓黃明志直呼：「是史上最便宜的MV！」
記者吳雨婕／綜合報導
MV呈現了大量戰鬥與反抗的畫面，引發人們對近期在世界各地戰爭事件的聯想。引人注目的是，所有反抗者都戴著黃明志的面具，似乎象徵著全球各地的人們響應他捍衛創作自由與言論自由的精神，勇敢地站出來反抗。MV內容不僅充滿視覺衝擊，更蘊含深刻的象徵意義。黃明志表示：「這支MV是想表達抗爭、反動、反抗的精神，就算你殺死了一個我，還有千千萬萬個我。」其中一幕甚至出現面戴黃明志面具的傷兵倒地，對此黃明志笑稱，「AI的特點就是可以做任何事，就算死了多少次都還可以復活。」
這首歌同時也是黃明志最新專輯《Weenomenon》的主打歌，MV旨在呈現專輯所傳達的核心訊息。黃明志出生在政治與民風都相當保守的馬來西亞，多次因為捍衛自由創作、言論爭議被馬來西亞警方調查、羈押、逮捕、甚至拘禁，還好每次都獲得平反，黃明志在每次的抗爭之後反而都獲得更大的支持聲浪，讓他最終成為馬來西亞十大傑出青年。作為創作自由的代表，黃明志期望透過音樂，影響更多追求自由理念的靈魂。他一次又一次地捍衛著創作者的自由，並激勵粉絲群體繼續追求夢想。
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