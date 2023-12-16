張宇閉關12天突「被離婚」！看手機訊息嚇一跳 真相曝光笑翻
男張宇、女張宇，傻傻分不清楚！演藝圈遇到同名同姓的人，難免鬧出笑話，37歲的美女主播張宇，日前和科技業老公無預警宣布離婚，還大方舉辦恢單派對，祝福對方有美好未來，結果有些網友弄錯當事人，以為是56歲男歌手張宇離婚，紛紛傳訊息關心，結果事隔1個月，他透露前陣子閉關12天，自己打開手機收到第一個訊息就是「張宇離婚」，當下一頭霧水，讓粉絲都笑翻了。
記者江芷稜／綜合報導
張宇與筆名「十一郎」的老婆蕭慧文，是音樂圈裡的神鵰俠侶，曾經聯手寫過〈用心良苦〉、〈雨一直下〉、〈月亮惹的禍〉等經典歌曲，自1997年結婚至今逾25年，感情非常要好。他今（16）日在臉書發文說「內觀，不說話，不對視，沒書，沒筆，沒手機。12天出關開手機，第一個跑出的訊息就是『張宇離婚！』喂……」，透露這次無端被女張宇離婚消息捲入的心情。
張宇久久一次才現身社群平台，突然發文感嘆「被離婚」，讓網友笑到不行，紛紛留言「宇哥出關就中槍」、「別慌張，表示宇哥超有名氣，大家聯想到的是男神宇歌而不是女生張宇」、「表示有人關心你」，也有歌迷趁機敲碗，要張宇快點開演唱會，希望他多點公開表演，自然不會被誤會離婚。
美女主播張宇則是離婚後，和姊妹淘到韓國遊玩，過著單身自在的生活，她在臉書感慨幸福的家庭是一個模板，不幸卻有千萬種樣貌，不是猛貼全家福照片的人設代表活得幸福，「我也會害怕離開婚姻，一個人到老很可怕吧？但在婚姻中兩個人的孤單到老，有比較不可怕嗎？」獲得粉絲共鳴，贊同不需為了外在形象維持假面婚姻。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁