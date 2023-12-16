鄭宜農出狀況遇怪現象！崩潰豁出去 自嘲「我就是賠錢貨」
鄭宜農將於明年（2024年）在台北Zepp New Taipei舉行「2024 鄭宜農 《金黃色三部曲》最終章巡迴演唱會 – 金色的星球與金探子」，她搶先公開彩蛋嘉賓，包含凹與山 、那屋瓦少女隊，以及聽團仔最愛Blueburn主唱- 趙廣絜KJ。此外，近期正值「水逆」期間，鄭宜農在彩排時，遇到許多怪現象，讓她超崩潰，她加碼透露，演唱會製作已經大爆預算，自嘲「我就是個賠錢貨」。
記者吳雨婕／綜合報導
鄭宜農近期為了演唱會彩排，蠟燭兩頭燒，讓鮮少說累的她不僅頻頻喊「超累」，還向同事「求救」為自己忙碌解套，已經3個月沒休息的她透露每天都是工作12的小時，自嘲是「鄭12」的她苦笑說：「最大的體悟就是『健忘症』，常忘東忘西，或把資訊攪混在一起，所以我現在有各式各樣提醒自己的機制，從行事曆、記事本、小紙條到鬧鐘，是必備小幫手工具！」
有趣的是，最近正逢水逆期間，迷星象學的鄭宜農也感受到這「逆行」的威力，她在彩排時續遇到了木吉他跟音檔出狀況的怪現象，一連串的滿檔差事讓她只好供出自己紓壓妙方「吃巧克力」，她笑說：「練團真的好累，我一直在狂嗑巧克力，自制力什麼的已經沒有了。」而為了粉絲、樂迷拚了命決定豁出去的她更表示：「為了給觀眾最好的，目前演唱會製作的部分已經大爆預算，身為老闆我已經認了，我就是一個賠錢貨！哈哈！」
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