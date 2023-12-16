影／王柏融是台鋼升上一軍最重要拼圖 洪總期待：能帶來強大效應
中職新軍台鋼雄鷹本週（13日）喜迎「大王」王柏融加盟，這位前旅日強打勢必是台鋼倚賴的重要戰力，也是明年投入一軍最重要的拼圖，總教練洪一中受訪時談到了關於王柏融的定位，並表示他一定是球隊主力戰將，「王柏融能帶來很大的效應。」
記者路皓惟/斗六報導
王柏融自2019年加入火腿隊，旅日5年時間，出賽270場，打擊率2成35的成績，共有15發全壘打，不過他過去在中職打球時，曾連續兩季繳出4成打擊率。回到中職後，王柏融穿上大家熟悉的「9號球衣」，合約為3年總額3600萬以上，平均一年1200萬，月薪可達百萬。
談到球隊看板球星王柏融，洪一中說：「他本來是很好的選手，去日本好幾年，學到不少東西，而我們隊上都是年輕球員，他的練習方式、對棒球的態度會影響這些年輕人，會是年輕球員學習、模仿的對象，所以他不需要特別做什麼，只要做好自己就好。」
台鋼陣中較缺乏長打者，王柏融的加入無疑大大提升打線火力，洪總表示：「王柏融來到台鋼是幫我們加分，以他目前狀況，一定帶來很大的效應，他一定是主力戰將。」
至於王柏融在台鋼的守備定位，洪一中表示，他的守備能力不錯，不一定只擔任指定打擊，但守備位置還是要視隊形、球隊狀況做評估，「明年春訓才知道，看他在春訓內容，為他做最適當的分配。」
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