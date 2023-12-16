家有「雷神索爾汪」！超能力狗狗見人就電 獸醫也驚呆：從沒見過
狗狗居然有雷神索爾電擊神力！國外一名飼主5年前驚覺愛犬凱蒂（Katie）居然擁有超能力，就是能從身上發出靜電攻擊，且牠還十分享受這種感覺，逢人就用靜電打招呼，只要電擊程度越大，凱蒂的尾巴就搖得越猛烈，就連獸醫都沒見過如此情景，但也認為飼主無需對此擔心，好好保護家中昂貴3C產品還比較重要。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《The Dodo》報導，飼主米歇爾（Michelle）大約在5年多前發現愛犬凱蒂的驚人超能力，當時他和凱蒂在家中玩耍，只見凱蒂在地毯上持續翻滾後，跑到主人腳邊蹭摸，沒想到米歇爾竟突然聽到「啪」的一聲，同時感覺到被靜電電到的痛楚。
凱蒂似乎也知道自己擁有特殊技能，因此迷上製造靜電的感覺。米歇爾透露，雖然靜電時聲音很刺耳，但凱蒂卻拼命搖尾巴，看起來非常開心，甚至還會故意在地上打滾，增加電擊的程度，米歇爾不但在關燈後能清楚看見靜電亮光，還能在遠處就聽見凱蒂的靜電在身上滋滋作響。
凱蒂自從愛上製造靜電後，逢人便用電擊打招呼，這也讓米歇爾有些擔心地帶凱蒂尋求獸醫幫助，沒想到獸醫卻完全沒見過這種狀況，但也要米歇爾放心，這不會傷害到凱蒂，甚至會讓凱蒂感到放鬆。
不過，這對米歇爾卻是甜蜜的負擔，由於家中有隻「雷神索爾汪」，導致周遭電子設備都開始出現故障問題，甚至電子閱讀器還被電壞了，讓他忍不住笑喊：「我們現在懂了，越貴的3C用品必須距離凱蒂越遠。」