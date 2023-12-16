知名YTR遭北海道頂級飯店羞辱！過程全曝光：日本沒想像中的美好

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旅館方起初態度相當差，質疑肉比頭一行人刻意欺騙旅館訂房資料，更開口要求他們支付26400元日幣（約新台幣6千元）之額外費用，更要他們自行找Booking客服解決此事，完全未想要協助旅客解決問題。
隨後肉比頭一行人找出原本訂房資料，確認他們真的訂了兩間四人房，且支付了八人的費用及額外的溫泉稅。拿出證據後，旅館方態度特轉，急忙致電給Booking客服開罵。而最後確定是Booking系統問題後，旅館方也未正式道歉，整個爭執過程早已浪費旅客3個多小時的時間。
此外，YTR肉比頭也觀察到，旅館房務人員態度依舊十分不友善，後續也有房內浴衣等備品不足、隔日早餐準時到卻餐點不足等問題，讓他們住宿體驗非常差。
而針對上述爭議，旅遊達人傑西大叔也發現了癥結點所在，並提醒日本針對入住人數有嚴格的要求，每個人的護照都需要登記到，必須要一個蘿蔔一個坑，所以旅行總人數有多少人，就在搜尋的時候直接選取多少人。最好的狀況是「一張訂單一個房間」，最單純、最不會出錯，「四本護照壓在一個訂單上，另外四本壓在一個訂單上，然後一次處理一個房間，不要在他們處理A房間的時候問B房間的事情。」
傑西大叔也提到，日本從12月14日之後就通過飯店業新法，若旅客連續咆哮的話，飯店可以拒絕入住，「我覺得YOUTUBER在現場溝通都還是很心平氣和在跟飯店溝通，這點非常重要。有發生這樣的狀況時候，請耐心不要吵架，吵架沒辦法解決問題」。