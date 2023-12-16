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王淨哭了！和陳柏霖森林露營　爬10公尺高大樹「雙手凍僵」險失溫

▲王淨參加陳柏霖的實境節目《極島森林2》在森林中露營，有懼高症的她還挑戰爬10公尺大樹，因山上氣溫低加上下雨，雙手幾乎凍僵，差點失溫。王淨還被來賓故事感動到哭了。（圖／灰魚影像提供）
▲王淨參加陳柏霖的實境節目《極島森林2》在森林中露營，有懼高症的她還挑戰爬10公尺大樹，因山上氣溫低加上下雨，雙手幾乎凍僵，差點失溫。王淨還被來賓故事感動到哭了。（圖／灰魚影像提供）

記者黃盈容/綜合報導

陳柏霖主持的實境節目《極島森林2》，本周播出最終回，陳柏霖在王淨與昆蟲擾西的陪伴下，為旅程畫下完美句點。王淨節目中不僅淋成落湯雞，為了拍攝，克服懼高症心魔，攀上10公尺高的樹木，甚至在樹上待了1個多小時，因山上氣溫低，加上下雨，她的雙手幾乎凍僵到無法伸展，差點失溫。王淨最後回顧整趟旅程時，她對於來賓為土地的付出，特別有感觸，也止不住激動情緒，流下感動的眼淚。

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▲陳柏霖（左）和王淨細心呵護樹苗。（圖／灰魚影像）
▲陳柏霖（左）和王淨細心呵護樹苗。（圖／灰魚影像）
陳柏霖、王淨前一晚才開心地舉辦「桶仔雞派對」，隔日與昆蟲擾西進行攀樹任務時，卻不幸遇上傾盆大雨，3人淋成落湯雞。事實上，王淨有懼高症，為了拍攝克服心魔攀上10公尺高的樹木，還在樹上待了1個多小時，且因山上氣溫低，加上下雨，她的雙手幾乎已經凍僵到無法伸展，差點失溫，但她還是敬業地拍完該段內容。事後王淨回想攀樹過程，還反省自己是否太軟弱。

▲王淨（左）、陳柏霖（右）穿好裝備，準備攀樹。（圖／灰魚影像）
▲王淨（左）、陳柏霖（右）穿好裝備，準備攀樹。（圖／灰魚影像）
陳柏霖、王淨、昆蟲擾西後來與「原樹方舟」發起人宋文生，一起到山上種樹，3人先是學習拔除外來種植物，再幫忙篩土、育苗，最後扛著一袋袋不同種類的幼苗，回到林地種下樹苗。這段過程花了2天的時間，卻是宋文生夫婦一輩子的志向，希望能保護家鄉的土地，給下一代美好的家園。

王淨在種樹過程，也好奇地詢問宋文生夫婦的愛情故事，頻頻露出少女心，直呼：「好浪漫喔！好浪漫！」露出羨慕眼光，對於兩人之間的相知相惜十分感動。

最後王淨受訪時表示，因為有些人對這片土地做了不好的事情，導致自然災害來臨時，帶給居民很大的影響，甚至連家都沒了，「這些根本不是他們（宋文生夫婦）需要承擔的事，但他們卻承擔了這一切，還是覺得感恩與感謝，還是相信世界的美好。」一方面覺得不捨，又覺得感謝與感動，所以哽噎地頻頻流淚。

回顧四趟旅程，陳柏霖經歷了許多不同的人事物，學習到更多領域，未來希望繼續探索更多台灣的美好。至於未來是否會有第3季？陳柏霖露出神秘微笑說：「請大家敬請期待！」

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