台南好Young耶誕跨年第2波卡司 一起來「瘋跨年」迎接「台南400」

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黃偉哲表示，近幾年來「台南好Young」耶誕跨年系列活動深受肯定，已成為知名品牌，儘管預算經費遠不如其他縣市，卻能集合民間企業力量邀請高知名度藝人，不僅有台灣在地的人氣歌手，還有香港、日本、韓國、新加坡、荷蘭等國際藝人，卡司陣容堅強，讓人目不暇給。
記者會首先由在地的南臺科大NTS X ONE女團開場熱舞演出，緊接著「五堅情」成員賴晏駒（小賴）及獲得「2023 HITO流行音樂」首播點擊人氣獎的台灣男團VERA帶來兩輪勁歌熱舞，現場氣氛high翻；來自荷蘭美聲女歌手Marjolein則以溫暖療癒歌聲壓軸演出。黃偉哲特別準備「臺南400」手提袋包裝禮品致贈到場藝人，感謝他們提供精采的聲樂饗宴。
除了日前公布的日本流行教主卡莉怪妞外，來自韓國在唱歌、戲劇及主持全方位發展的韓流女神金世正，有GOD世正的美譽，去年主演的社內相親好評不斷，更於日前拿下2023 Asia Artist Awards最佳演員獎及人氣獎，另外還請到MV破千萬點閱南韓新生代男團VERIVERY，以及香港超人氣歌手Tyson Yoshi前來共襄盛舉。
而近年跨足大螢幕並贏得第59屆最佳原創電影歌曲獎的新世代創作天王周興哲，今年跨年演唱獨家在台南；持修更是第一次參加跨年晚會就獨家獻給台南；連續四年擔綱台南耶誕跨年表演嘉賓的五堅情；金曲金馬雙料艾怡良；跨演、歌、主持等三棲歌手李玉璽；率性女聲閻奕格；宅男女神（豆花妹）蔡黃汝；AcQUA源少年； VERA；饒舌歌手大支；以「SNOW WHITE」入圍第34屆金曲獎六項大獎，並以〈Telephone〉與製作人周已敦共同拿下最佳單曲製作人獎的雙人搖滾樂團JADE；未來少女-紫月光等。
主辦單位新聞及國際關係處表示，歡迎全國民眾來台南瘋跨年，賞遊台南、品嚐美食，只要消費滿百元，就可參加「台南購物節」抽獎活動，包括百萬好車、黃金一兩、iPhone、國外來回機票等獎品，週週抽、月月抽，好禮獎不完。