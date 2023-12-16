顏寬恒烏日造勢　盧秀燕批對手「空降又無心」

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鎮瀾宮董事長顏清標連日助選，以沙啞的海口腔台語推薦說，「自己種一欉，卡贏靠別人」，他是以當父親關心疼惜孩子心情，為顏寬恒向鄉親懇託，除了烏日要全力支持，如果親友住在大肚龍井沙鹿，也要拜託他們幫忙打電話拉票，「我過去選舉不曾像兒子這麼辛苦，拚到喉嚨都燒聲！」
顏清標不捨顏寬恒個性比較古意，被對手謾罵、抹黑、攻擊，他抨擊對手稱「當立委不是只會跑攤」，反問鄉親「沒有服務哪有選票？」籲鄉親票投顏寬恒進立法院，做我們的代言人，並爭取中央經費支持台中建設，與媽媽市長盧秀燕攜手推動城市發展。
顏寬恒成立烏日後援會，市長盧秀燕攜手顏寬恒大進場，顏寛恒表示，大家都說烏日「偏綠」，更不看好他在烏日能獲得多少的支持，但他相信大家看得到他對地方的努力；盧秀燕說，為顏寬恒站台的包括國民黨副總統候選人趙少康，他的父母是烏日國中小的老師，她和議員吳瓊華都是烏日媳婦，顏寛恒是在地人。
盧秀燕說，在地的子弟、媳婦才會關心地方建設，大家以為「換新換新」，但對手一任有兩位立委，做嘸工作。盧說，只有在地人才會關心在地的建設，自己子弟認真才會討經費，烏日一定要大團結。
盧秀燕說，過去台中第二選區給民進黨2次機會，2次都遷戶口、派空降，只會喊換新、換新，「一任立委2人輪流做，沒做事的先被罷免，現任當了2年也看不到建設」，強調在地問題只有在地人才會重視關心，只有在地子弟當選才會認真爭取經費。
趙少康父母曾在烏日國中、小任教，他說，回到烏日感到很親切，感謝爆滿鄉親支持顏寬恆，稱讚顏寬恒問政認真、服務骨力，顏寬恒原本是交通委員會立委，長期關注交通建設，因為現任對手不夠力，害台中捷運藍線被中央卡了8個月，反觀高雄市由民進黨政府執政80天就定案，非常不公平，
謝龍介全程以台語助講，批評民進黨官商勾結、涉黑金槍，這款腐敗政府吃人民的肉、啃人民的骨、吸百姓的血。謝龍介再批賴清德不拆老家違建且沒繳稅，在鏡頭前五度落淚，如何能擔當國家領導人？「自己違建不拆，別人違章就要追殺」，並批評顏的對手只會抹黑扭曲、出奧步，讚顏寬恒勇者無懼，「奧步不用怕，心頭抓乎定，寬恒一定贏！」
顏寬恒說，烏日過去時常淹水，他積極爭取中央治水預算，針對區域排水、抽水和堤防防洪，建設了中興抽水站、樹王埤抽水站、光明大排抽水站、湖日抽水站、溪尾大橋及溪尾大橋延伸段、貓羅溪大橋等，為的是希望能讓烏日鄉親生活更便利。
顏寬恒提到，捷運綠線，現在開到台中高鐵站，為來要一路延伸到彰化，在延伸計畫裡頭，在我們烏日還有兩個站點，分別在成功嶺跟高鐵特定區，現在捷運綠線延伸在中央的審查並不順利，甚至還有聲音說要讓另外一邊的延伸趕快進行，無視我們烏日鄉親的需求，他問鄉親「你們有看到現任立委為你們發聲嗎？」
顏寬恒最後說，他知道還有很多可以繼續努力的地方，保證時時刻刻會把鄉親的心聲掛在心上，以前如此，現在如此，未來也是如此。