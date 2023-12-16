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動漫迷排隊領黃捷認親卡　靈魂繪師陳其邁同框畫貓

▲黃捷與陳其邁在駁二動漫祭的塗鴉牆一起畫貓咪。（圖／黃捷競總提供）
▲黃捷與陳其邁在駁二動漫祭的塗鴉牆一起畫貓咪。（圖／黃捷競總提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

駁二動漫祭（FFK16）今（16）日盛大開幕，高雄市長陳其邁、民進黨高雄第六選區立委參選人黃捷都現身參加，黃捷也在現場發放兩款cos安妮亞與超商妹版本的「認親卡」，吸引大批粉絲排隊索取合照與簽名，其中的超商妹款超受歡迎，黃捷與陳其邁也在駁二動漫祭的塗鴉牆一起畫貓咪，陳其邁拿筆幫自己評100分，黃捷看到也不甘示弱自評「超過100分」。

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黃捷表示，身為動漫迷一定要把握今天這個機會來跟大家「認親」，安妮亞與超商妹都是自己扮演過的角色，尤其是超商妹，更是台灣本土創作出來的角色，自己做為動漫與本土文化推廣者，很希望見到台灣動漫創作產業蓬勃發展。

▲黃捷在現場發放「認親卡」，超商妹款超受歡迎。（圖／黃捷競總提供）
▲黃捷在現場發放「認親卡」，超商妹款超受歡迎。（圖／黃捷競總提供）
黃捷也與陳其邁也在駁二動漫祭的塗鴉牆一起畫貓咪，只見被稱為靈魂畫師的陳其邁畫的貓又長又圓，讓陳其邁自嘲：「五年前畫的貓跟現在比，有變胖了」。轉頭看黃捷非常迅速的畫出一隻嬌小可愛的貓，陳其邁趕緊拿筆幫自己評分：100分，黃捷看到也不甘示弱，拿紅筆為自己評：「超過100分」，讓現場動漫迷笑翻。

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