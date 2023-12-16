朱軒洋「省話一哥」工作才講話！醫師好友揭他童年 小時候就這樣
由新生代男星曾敬驊、朱軒洋主持的實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》將在17日首播。好友曾敬驊還特別帶著朱軒洋回到家鄉宜蘭，也見到了醫師摯友賴醫師，結果朱軒洋反被對方爆料，小時候就是個話很少、很安靜的人，朱軒洋也害羞坦承，他是因為這工作才必須講話。
記者詹鎰睿／綜合報導
《二呆流浪記之完全大人手冊》首集任務就以「帶自己的好友認識家鄉」為起點，曾敬驊帶著朱軒洋回到家鄉宜蘭，前往母校時他串通學弟妹們，把毫無防備的朱軒洋丟進河裡，密謀成功後，曾敬驊自己也跳下河享受這場惡作劇，曾敬驊事後還笑著表示：「我前面超怕他生氣，因為還不知道他的底線在哪裡。」
回到成長的家鄉宜蘭，朱軒洋帶著曾敬驊見他的摯友賴醫師，賴醫師則爆料，「朱軒洋小時候最重要的特質就是很安靜，想很多、話很少，講出來的話都很重要。」聽著好友形容自己的個性，朱軒洋也害羞坦言：「我是因為這個工作才讓我必須講話。」他說，如果不做演員，希望自己不要工作，還開玩笑地說，「希望天上會掉錢。」另外，曾敬驊也形容好友朱軒洋：「是個情感很豐富的人，他很善良，雖然有時候有點衝動，但並不影響他前面這兩個優點，我覺得他很值得交流。」
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