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市議員曾之婕舉辦「愛在東區」許願市集 勉優秀特境學子勇敢追夢

▲新設由東區各里推薦三名，希望能頒獎給實際在特殊境遇中奮發向上的同學（圖／記者林怡孜攝，2023,12,16）
▲新設由東區各里推薦三名，希望能頒獎給實際在特殊境遇中奮發向上的同學（圖／記者林怡孜攝，2023,12,16）

記者林怡孜/台南報導

112年第19屆「愛在東區」優秀特境學子聖誕公益許願市集活動，由台南市曾順良之友會主辦、市議員曾之婕服務處，及東區各國中小學、各里辦公室協辦，今(16)日上午在東區街角綠園登場，現場佈置充滿聖誕元素的玩具組，如同幼時玩積木一樣，希望每一位特境學子都能不畏艱難，在人生中「築夢踏實」。

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▲新任良友會長陳軍旭（右一）與市議員曾之婕（左一）共同頒獎（圖／記者林怡孜攝，2023,12,16）
▲新任良友會長陳軍旭（右一）與市議員曾之婕（左一）共同頒獎（圖／記者林怡孜攝，2023,12,16）
睽違3年「愛在東區」優秀特境學子活動，從往年的餐會改以公益許願市集的型態舉行，結合聖誕節情境，也融合兒時向聖誕老公公許願的童話故事，獲得區公所、學校、家長和獲獎同學相當大的讚揚和迴響。

▲「愛在東區」聖誕公益許願市集現場充滿歡樂的耶誕氛圍，吸引家長爭相幫寶貝拍照（圖／記者林怡孜攝，2023,12,16）
▲「愛在東區」聖誕公益許願市集現場充滿歡樂的耶誕氛圍，吸引家長爭相幫寶貝拍照（圖／記者林怡孜攝，2023,12,16）
今年表揚的優秀特境學子是由東區的3所國中、8所小學的校方各推薦5名，特殊則是新設，由東區各里推薦3名，希望能頒獎給在特殊境遇中奮發向上的同學。主辦單位頒給每一位同學獎助學金及禮品作為鼓勵，現場市集還有手作、美食的攤位及音樂表演，讓獲獎同學及參與活動的老師、家長一起同樂。


市議員曾之婕代表主辦單位表示，「愛在東區」優秀特境學子表揚行之有年，受獎同學都是經過各校嚴格篩選，也都是在逆境中奮發向上的「小鬥士」，今年更別請東區各里里長提出里內優秀同學名單，長期關懷弱勢團體及特殊境遇家庭不遺餘力的曾順良之友會，舉辦表揚活動的初衷，就是希望讓學子們更能夠堅持正向的力量，為自己築夢踏實，為理想而努力不懈。

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