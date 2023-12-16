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為「客貨共載」暖身　梨山幸福巴士送幸福

▲中市府透過865路公車及梨山幸福巴士規劃載送幸福(圖／交通局提供2023.12.16)
▲中市府透過865路公車及梨山幸福巴士規劃載送幸福(圖／交通局提供2023.12.16)

記者柳榮俊/台中報導

台中市政府交通局在和平區梨山地區推動幸福巴士，提供當地民眾小而美的公車服務，打開偏鄉大眾運輸的通路，整體滿意度高達9成3，近日特別規劃幸福巴士載送幸福活動，透過豐原客運865公車及梨山幸福巴士接力運送，送給梨山的學童及長者最幸福的新年禮物，也為客貨共載服務暖身，持續努力達成偏鄉運輸永續營運，朝向觀光、貨運等相關衍生性服務邁進，保障偏鄉民眾行的權益、並擴大偏鄉地區的經濟發展。

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交通局長葉昭甫指出，偏鄉地區的交通，即使住在山的那一邊，市民生活需求同樣列為重要市政服務，平均海拔2,000公尺的梨山地區，交通局克服路程遙遠、公車難以設站停靠等困難，啟動梨山幸福巴士穿梭在新佳陽、梨山、松茂、環山等4大部落，貼心提供民眾就學、就醫及採買的日常移動所需，規劃小客車及門及戶的運輸型態，進一步利用車上空間同時載運貨物，發揮偏鄉公共運輸最後一哩路的最大效益。


交通局說，梨山幸福巴士強調以在地人服務在地人，民眾也盼擴大客貨共載、觀光需求、跨縣市服務等多元功能，交通局積極回應民眾心聲，以具體行動展現市府的執行力，幸福巴士除了持續提供在地民眾基本民行，迎接新的一年來臨，幸福巴士將首度擴大客貨共載功能，開啟梨山地區交通運輸嶄新的服務。


葉昭甫表示，客貨共載即將上路，客貨共載暖身活動先經由豐原客運865公車載送至梨山地區後，委請梨山社區發展協會協助聯繫及運用既有班次調度車輛，將匯聚愛心的貨物逐一送至梨山民眾手中，不用出門就可以感受到幸福，有限資源能有效利用，藉由活動也讓梨山社區發展協會服務人員及駕駛實際操作新型態服務模式，期許未來客貨共載服務能在梨山地區順利推動，為梨山地區帶來更多的觀光量能，創造就業機會，帶動地方繁榮。

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