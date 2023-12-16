美明年恐降息3碼！鎖高利美元定存還有6.2%　但要留意門檻等限制

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凱基銀行也在年底前推出限量美元高利定存方案，透過行動銀行App存入新資金，單筆最低承作金額為1000美元，其他通路單筆最低5000美元，即可有6個月期定存年利率5%高利，以1萬美元試算，6個月約可領到新台幣約7800元的利息，較一般牌告利率可多領約2100元。
遠東商銀亦推出3個月期利率5.52%的「金優利」美元高利定存專案，活動至明年1月14日止，起存門檻新資金5萬美元。第一銀行至12月29日再祭出「超利HIGH」3大外幣新資金優利專案，最低起存額均為「原幣」10萬元，凡以外幣新資金臨櫃承作，美元按定存天期和金額級距享有5.4%至5.68%不等的高利率。
王道銀行也提供多種美活定存專案，至2024年2月底，在活動期間內首次自他行轉入或匯入新台幣5萬元以上資金至新台幣活儲帳戶，並於線上完成任1筆以新台幣兌換美元換匯交易，可享4個月美元活存5%的優惠年利率，上限100萬美元。同時，至明年3月29日止，中小企業及企業主符合專案資格亦可享單一筆3個月美元年利率6%的優惠，最低起存金額為美元10萬元，上限為美元100萬元。
不過，理財專家也提醒，若想搶搭升息末班車單純賺取利差，可多比較各家銀行外幣定存承作條件及注意事項，並考量自身能否承受匯率波動風險，理性而靈活布局外幣資產配置，才能穩健賺取較高的利息收入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。