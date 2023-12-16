外勞在台30年！辦移工聯盟20年國際研討會　四大面向探討移工議題

由移工國際聯盟（MENT）舉辦的【過水有痕：「外勞」30年/ MENT 20年國際研討會】在今（16）日於東吳大學城區部展開為期兩天的研討會，來自菲律賓、韓國、日本、印尼、越南、泰國的民間團體代表齊聚現場支持，聽取台灣移工的工作環境現狀和民團歷年來的活動狀況。 16日舉辦的議題包括移工領域的學術研究和NGO實踐分享。學術研究講座關於移工制底研究進行式、台灣移工相關法制問題和台灣移工研究發展。由東吳大學法學院法律系教授兼管理法制研究中心主任胡博硯所主持，並邀請中央研究院法律學硏究所助理硏究員楊雅雯、國立東華大學社會學系副教授梁莉芳和國立陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡講述台灣移工的現況。
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而NGO實踐分享則邀請各界移工團體，分享近幾年對移工群體的觀察，以及實踐過的工作內容。由天主教會新竹教區移民移工服務中心主任劉曉櫻擔任主持人，並邀請來自群眾服務協會的創辦人杜光宇、台灣人權促進會秘書長施逸翔、來自國防大學醫學院「Rumahku 志工團」的蔡易林和林業恆、社團法人壹零玖伍移民工文化協會理事長官安妮和台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮。 明（17）日舉辦的議題則將聚焦於移工組織與集體抗爭經驗與東亞移工運動。移工組織與集體抗爭經驗講座由桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華當主持人，邀請菲律賓團結組織 KASAPI成員wvonne、印尼勞工團結組纖GANAS會長Faiar、桃園市家庭看護工職業工會DCU幹部Dyen、前美堤公司移工蘇氏芳、前伊莎貝爾公司移工高氏垂和現任楠子雷子公司移工limuel D. Galutera。 東亞移工運動則借鏡國外經驗，看鄰國的經驗而加以學習。該活動邀請來自不同國家的民團代表和學者，例如日本北海道大學公共政策學研究中心研究員Prasad Chaminda、日本民間團體代表、菲律賓民間團體等等，分享相關看法。