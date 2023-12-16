愛莉莎莎「70%粉絲」挺柯文哲挨轟！IG不忍洩心聲：我沒愧對良知
知名YouTube愛莉莎莎昨（15）日上傳與柯文哲訪問的影片，並承認自己的粉絲有70%都支持柯文哲，引發外界討論，由於距離2024總統大選投票1月13日剩下不到1個月，也讓愛莉莎莎飽受反對者謾罵。對此，愛莉莎莎今日早上也在IG上吐露心聲，強調「至少我沒有愧對我的良知。」
記者詹鎰睿／綜合報導
昨日，愛莉莎莎上傳一部「與柯文哲共度一天」為主題的新片，並分享先前在IG上的投票結果，有70%的粉絲都支持柯文哲，愛莉莎莎也強調自己的IG數據不能代表民調，因為她的粉絲族群大多是25歲到35歲之間的年輕人，而再問粉絲為何喜歡或討厭柯文哲時，她發現大家對柯文哲的喜好「非常兩極化」。
在影片中，愛莉莎莎還和柯文哲面對面訪問，種種互動引發底下觀眾熱烈迴響。由於正值總統選戰期間，也讓愛莉莎莎遭到部分人士攻擊謾罵。
今日一早，愛莉莎莎在IG上吐露心聲，「無論結果是好是壞，有的人就是值得讓你奮不顧身笨1次，無論接下來可能面對多無情的攻擊，至少我沒有愧對我的良知，我的影響力及我所擁有的一切，一起努力，就有希望。」最後還不忘呼籲大家，「關懷家中長輩。」
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