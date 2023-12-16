嚇跑廣告金主沒在怕！馬斯克嗆「多元共融」該消失：也是一種歧視
美國富豪馬斯克（Elon Musk）素以大鳴大放著名，但自從他收購X（前為推特）以來，馬斯克的言論以及對X的政策經常引發外界批評，X的廣告收入大幅蒸發40％。不過馬斯克顯然無所畏懼，最新又繼續開砲，直嗆「多元共融必須死（DEI must DIE）」，認為宣揚多元、平等、包容的說詞也只是另一種歧視。
記者倪浩軒/綜合報導
馬斯克15日在自己的X上發文表示，「多元共融必須死，重點是終結歧視，而不是用另一種的歧視取而代之」。馬斯克今（16）日在貼文下方進一步留言解釋，「多元、平等、包容只是針對種族歧視、性別歧視和其他各種歧視的宣傳用語。與種族歧視和性別歧視一樣都是道德錯誤的，改變受眾對象不代表它就是對的」。
馬斯克所說的「多元共融（DEI）」是美國許多大企業近年來的改革重點，目標是創造更公平更安全的職場環境，主張公司應該透過培訓、升遷和招聘計劃等手段，讓公司內部各種不同種族、宗教、性別、性取向的群體能夠免於遭受所謂的系統性歧視。
不過，隨著美國覺醒與反覺醒的文化戰爭越演越烈，越多越多人開始質疑DEI計畫，批評這最終只是成為排除白人男性的「另一種歧視」。佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）今年便曾簽署法案，禁止公立學校在校園中成立DEI部門。
之前X上流傳一段影片，稱IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）要求公司主管的分紅獎金必須與DEI計畫執行力掛鉤，馬斯克當時就批評這種做法「極其令人擔憂，而且顯然是非法的」。對於廣告金主大量撤離X，馬斯克也曾回嗆「如果有人要利用廣告或錢來勒索我，那就X你的滾」，並直言自己不介意被人討厭。