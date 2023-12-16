選戰倒數不敢大意 許智傑、李昆澤陪放電 大小朋友超歡樂
民進黨立委李昆澤、許智傑雖然立委選戰領先對手，但仍在選戰到數28天中進行最後衝刺，由賴清德總統候選人、蕭美琴副總統候選人高雄競選總部推出的親子系列活動，今(16)日首發登場！許智傑攜牽手周桂香女士一起出席，李昆澤則巧扮「哈利波特的爸爸」，逗得小朋友有吃有玩超開心！
記者郭凱杰／高雄報導
由賴清德總統候選人、蕭美琴副總統候選人高雄競選總部推出的親子系列活動，首發由立委許智傑的聖誕趴～小金剛氣墊城堡童樂會和立委李昆澤聖誕趴～昆澤阿伯陪你Fun電趣率先登場，為期兩天的活動，選在機器人主題公園(高雄市鳳山區紅毛港路口）及鼎泰公園(高雄市三民區民族一路、裕誠路)舉辦。
許智傑和牽手周桂香女士，跟著小朋友的笑聲，發送大把大把的氣球和禮物，雖然高雄冬天的陽光ㄧ樣好曬，但爸爸媽媽一早帶小朋友一起來放電，玩興不減超歡樂。
李昆澤的「哈利波特的爸爸」，更是為現場小朋友帶來大大的驚喜，泡泡雪花陪大小朋友提前歡度耶誕，歡笑聲不斷。
由賴清德總統候選人、蕭美琴副總統候選人高雄競選總部推出的親子系列活動，明(17)日還有一天，大小朋友絕不能錯過，親子活動系列二，下週六、日將持續登場，歡迎大小朋友拭目以待，ㄧ起來同樂！