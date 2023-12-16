加油站驚見特斯拉！內行解答真相「打臉一堆人」：半路沒電才有救
全球最早的自動駕駛汽車生產商特斯拉（TSLA），目前已經是美國最大的電動汽車及太陽能板公司，台灣路上也常見特斯拉電動車的身影。而近日就有網友目睹，特斯拉竟在加油站出現，且還停在加汽油的位置上，讓他傻眼喊「特斯拉也要加油？」貼文曝光後，釣出內行人解答「特斯拉後保桿裡面，有一個發電機需要加92或是95的汽油，是為了預備車上電池壞掉的發電機，但是沒有買特斯拉的人根本不知道」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨日在臉書社團「路上觀察學院」中PO出照片，只見一台特斯拉正停在加油站的加油位置上，貌似正在替愛車進行補給，突兀畫面讓原PO看傻直呼：「特斯拉也要加油？」
貼文曝光後，眾人也紛紛留言笑喊，「加油然後在車內有火力發電的設備」、「加了個孤獨」、「洗車出來等著付錢呢」。但也有內行人出面解答，「特斯拉後保桿裡面，有一個發電機需要加92或是95的汽油，是為了預備車上電池壞掉的發電機，但是沒有買特斯拉的人根本不知道」、「美國的特斯拉一定都要有發電機，不然電量根本就沒辦法橫越兩三個州」。
事實上，美國過去就曾有一名駕駛特斯拉Model S的車主，行駛到一半驚覺車子沒電，因此向路人借用汽油替後車廂發電機充電的案例。由於電車的充電問題持續引起討論，除了使用發電機之外，美國新創公司Spark Charge也曾提出行動充電，可以提供電車緊急救援服務，以特斯拉Model S/X為例，只要充電1分鐘就能增加1公里續航，
而特斯拉本身也有販售旅行用行動充電器，可透過不同插座為車輛進行低速或中速充電，以備長途行車時使用。特斯拉第二代行動充電器套件包含旅行用Type 2充電座、標準110伏特家用插座轉接器及Tesla旅充收納袋，並提供1年保固，售價為9000元台幣。