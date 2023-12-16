貿易壁壘衝擊800多項農產品？農業部駁：已降低依賴影響有限
針對中國對我進行貿易壁壘調查，市場傳出農業部評估逾800項農產品受影響，對此，農業部今（16）日嚴正駁斥，此為誇大與錯誤引用，並強調已降低對中國市場依賴、影響有限。
記者顏真真／台北報導
農業部表示，中國大陸對我展開貿易壁壘調查，與農產品相關計1066項，農業部就管制大陸農產品逐項檢討需符合食品查驗及防疫檢疫規定、對我產業有無影響等，特別針對少部分可能受影響農產品進行各類情境沙盤推演，並無外界所稱800餘項資料，也呼籲勿錯誤引用資料，造成農民恐慌。
針對中國對我片面進行貿易壁壘調查，並於昨日宣布調查結果，農業部表示，這顯已違反世界貿易組織（WTO）相關機制與規範，且完全不符合事實，我方絕不接受此等片面認定的結果，兩岸分別在2001年12月及2002年1月加入WTO，當時雙方未就彼此貿易體制與措施進行協商，在未完成諮商談判前，政府仍管制部分大陸農產品進口，並持續依WTO規範以關稅、關稅配額及特別防衛措施等保護產業。
農業部也強調，近年來早已佈局全球市場，我國農產品已持續進軍高消費國際市場，大幅降低對中國大陸市場依賴，外銷中國大陸的金額占比從2018年的23.2%在今（2023）年1至11月更降為9.8%，中國大陸已落居我農產品外銷第4大市場，因此影響有限。