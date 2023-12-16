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小S被抖酒後Call潘若迪「講話大舌頭」　暴怒發飆：會不會做節目

▲小S（左）被爆料酒後Call潘若迪，還「講話大舌頭」，她瞬間暴怒，發飆罵「會不會做節目！」（圖／《小姐不熙娣》臉書)
▲小S（左）被爆料酒後Call潘若迪，還「講話大舌頭」，她瞬間暴怒，發飆罵「會不會做節目！」（圖／《小姐不熙娣》臉書)

記者黃盈容/綜合報導

「國際巨星IPSS」小S（徐熙娣）私下愛小酌的習慣，可說眾所皆知。日前她在自己主持的東森《小姐不熙娣》，遭潘若迪爆料，曾在酒後打電話給他，小S當場愣住。潘若迪接著說：「妳那天喝到有點大舌頭」還模仿起小S大舌頭說話的模樣，氣得小S當場爆粗口，怒吼：「不要把私生活講出來好不好！」接著邊拿板子海K潘若迪，邊罵「會不會做節目啊！」全場笑翻。

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▲小S（左二）惱羞成怒，暴打潘若迪（右），要他別講出私下生活。
▲小S（左二）惱羞成怒，暴打潘若迪（右），要他別講出私下生活。（圖／《小姐不熙娣》臉書)
潘若迪、小鐘、馬力歐「福祿壽」力邀小S一起騎單車，但小S因過去曾騎腳踏車在河濱摔得鼻青臉腫，產生陰影而卻步，也讓潘若迪納悶問「在河濱公園騎怎麼會跌到，我看妳是喝多了吧！」小S澄清，表示當天完全清醒、沒喝酒。

潘若迪虧她「是不是喝了第二天事情都會忘記」，並問：「妳有一天晚上打電話給我，妳還記得這個事嗎」小S完全沒印象，一臉尷尬，相當糗。潘若迪則接著提醒她，電話內容是關於帶徐媽去上課的事情。

▲小S喜歡小酌放鬆。（圖／翻攝小S臉書）
▲小S喜歡小酌放鬆。（圖／翻攝小S臉書）
小S聽聞後腦袋快速運轉，終於想起此事，潘若迪爆料，小S喝醉講話大舌頭，「我一聽就知道（喝醉）」，然後開始模仿小S大舌頭講話，讓小S當場無地自容，瞬間飆髒話，怒吼「不要把私生活講出來好不好！」衝上前拿著板子海K潘若迪一頓，邊打邊罵「會不會做節目，我私下的事你幹嘛講出來」！總是在節目虧人的小S，這回難得被反將一軍，全場爆笑。

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