香港慘痛歷史還不能警惕？賴清德批侯友宜：將台灣經濟鎖進中國

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對侯友宜說法，賴清德表示，美國總統拜登親自跟中國國家主席習近平說，不能介入這場大選，應該要尊重台灣人民的意志，七大工業國也提醒中國，不能用經貿脅迫其他國家，更不可以用經貿手段達到政治目的，看來中國完全不理會。
賴清德提到，要請問國民黨，「為何每一次我們守護台灣，你們要轉為是對中國的挑釁？為何要合理化中國各種施壓行為？」又或是本來中國商務部的調查預計是在明年1月12日公布，為何在國民黨副主席夏立言前往中國後，隔天就公布，有沒有裡應外合，企圖影響這場選舉？
賴清德說，從侯友宜的談話可看出還停留在過去、完全沒掌握新局，還想重啟服貿、將台灣經濟鎖進中國，完全無視於台灣這幾年在蔡總統領導下， 已經走進國際、有很好的結果，不僅跟美國簽訂21世紀貿易協定，也跟英國簽署雙邊深化經貿協定、跟加拿大完成投資保障協定的談判，這些成果都反映在台灣的股市已經創新高，反之香港恆生指數從3萬多點 跌跌不休，只剩1萬6000多點。
「香港慘痛歷史，難道不足以提供國民黨警惕嗎？」賴清德強調，民進黨立場相當一致，鼓勵健康有序的交流，也贊成在對等尊嚴下，只要能夠增進兩岸人民福祉，維持印太和平穩定，都願意進行交流合作，這是不變立場。
至於昨天推出的客家競選歌曲，賴清德說，這首歌的歌名是四海大平安，剛好也是客家五種腔調、寓意深遠，用這首歌獻給客家鄉親對台灣的貢獻，也希望跟客家好朋友共同努力，讓世界和平、讓台灣平安，而他為了要練這首歌，也花了不少時間。
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