世界馬王「春秋分」正式引退！退休後繼續賺 配種費創日本新紀錄
現役世界最強！日本的世界馬王「春秋分」今（16）日正式引退，由日本中央競馬會（JRA）中山競馬場為牠舉辦引退儀式，現場吸引了來自粉絲，在全球的的關注下，這匹世界馬王的傳奇競賽歷史也將畫上句點，不過退役後春秋分可閒不下來，因為牠將成為種馬，其配種費也創下日本歷史紀錄。
記者潘毅／綜合報導
世界馬王「春秋分」的競賽成績相當亮眼，一出道便由騎師李慕華策騎，生涯10戰奪8冠2亞，獲得獎金為17億5655萬6000日圓及348萬美金，總獎金金額高達22億1544萬6100日圓破紀錄，超越了馬后「杏目」成爲日本新的獎金王。
「春秋分」一出道便展現了破格實力，雖然在3歲三冠賽事中的皋月賞、東京優駿中皆只獲第二名，但牠從2022年10月底的秋季天皇賞之後，就一場未敗，取得G1賽事6連勝，更在最後一場「日本盃」（ジャパンカップ）奪冠後，其團隊於11月30日閃電宣布「春秋分」引退。
不過世界馬王「春秋分」退役後，恐怕還是閒不下來，牠將前往北海道擔任種馬，首年配種費用更是高達2000萬日圓（約新台幣441萬元），遠超過日本第一名駒「大震撼」（ディープインパクト）當年的1200萬日圓（約新台幣265萬元），同樣刷新了日本紀錄，而且預約早已額滿。同時也讓不少馬迷開始期待，「春秋分」的子嗣是否能如牠一般，擁有成為世界馬王的潛力。