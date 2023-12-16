冉冉茶事再獲國際金牌獎！推2款茶禮盒　La one有草莓季3件88折

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今年藍大誠的作品更在國際上大放異彩，不僅代表冉冉茶事以「紅烏龍 鹿野紅烏龍」獲 UKTA 英國茶協會「The Leafies 世界茶葉大賽」肯定，打敗超過 30 國近 400 件參賽作品，為台灣抱回「重發酵烏龍茶品項」全球唯一一面金獎。同時，他也拿下法國「AVPA 農產品加值協會」三面獎牌，包括獲金牌的「貴妃 蜜香烏龍」，與兩面銀牌「紅烏龍 鹿野紅烏龍」、「蜜夏至 蜜香紅茶」。冉冉茶事特別推出限量「英法金賞茶禮盒」，集結「紅烏龍 鹿野紅烏龍」與「貴妃 蜜香烏龍」兩支英、法金獎肯定茶款，同時提供「茶葉」與「冷萃」兩種禮盒選擇。
藍大誠提到，「紅烏龍 鹿野紅烏龍」的茶葉來自台東鹿野契作的茶農，原先以有機耕作，近兩年慢慢轉型為永續耕作。植物性的有機肥加入益菌堆置，以粗纖維植物性肥料均勻地鋪在茶園土地上，減少水分蒸散，再以釀酒概念，精準控制發酵及萎凋時間。初製完成後，靜置回潤三個月再開始烘焙。先確實將茶葉焙熟，再把表皮的糖香烘得更為飽滿，反覆烘焙六次，每次焙完等待茶葉回潤二十天，再熟成三個月直到乾澀感消退。茶湯入口後可感受明顯的黑糖香、荔枝蜜與烤蕃薯的蜜甜感。
「貴妃 蜜香烏龍」以永續管理的青心烏龍茶園為基礎，借鑑葡萄酒果園管理「晚摘」概念，拉長茶葉生長時間，增加茶葉甜度。期間有幸被小綠葉蟬造訪，使茶葉原本飽滿的水果香甜增添花蜜的甜感。歷經八個月慢火烘焙，同時在表面展現出飽滿的木質調性和焦糖楓糖的香氣。整體風味調性從原本甜美多汁的新鮮水果，轉變成沈穩馥郁的乾燥水果，再加上花蜜香氣，使茶葉的風味層次更加豐富。
藍大誠並說：「我希望以國際化的思維看待茶，打破台灣茶產業與消費者對產地和比賽的迷思。我們應試圖理解風土特性，以最適當的方式創作。只要理解風味，就能夠刻畫風土。」他期盼扭轉台灣茶的現狀，從風味的角度出發，他發現種植茶樹時，有機和自然依然不夠，須追求的是友善和永續，「當農民真正善待土地和茶樹，理解茶應有的模樣後，製作出來的茶葉，其原料的香氣、甜度和風土才是最優秀的。奠基原料，再配合葡萄酒釀酒師的觀念焙茶沖泡，才能讓更多人以風味的角度認識茶品。」
同樣很關心台灣在地與永續議題的天才餐飲旗下的La one 烘焙，也推出草莓季系列產品，標榜使用高品質食材製作，像是臺灣草莓果乾，並以法國AOP依思尼奶油、邦菩禮奶油、日本昭和麵粉、鑽石麵粉、比利時草莓巧克力來襯出襯出草莓高貴獨特果香調。此次產品則有草莓莓果超奶包、草莓巧克力吐司、草莓夾心沙布列等，草莓季系列還推出2件9折、3件88折優惠。