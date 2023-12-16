遭質疑出席COP28高調危害台灣 吳欣盈再嗆外交部失能
民眾黨副總統候選人、立委吳欣盈，日前前往杜拜出席聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28），但卻在部分場館參與受阻，讓吳欣盈痛批規格低、對不起納稅人。外交部則回應是吳欣盈行程太高調，不接受風險分析參與COP28，危害台灣參與。吳欣盈今（16）日再批外交部失能，並稱將整理出國時程表，並非如同外交部所述。
記者呂炯昌／台北報導
外交部上午發布新聞稿表示，吳欣盈未接受風險分析，執意前往參加聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議，並於行前高調宣布與會，不顧成為副總統候選人身分，提供中國打壓機會，更致全團出席受阻，危害台灣未來參與才是有損國家尊嚴之舉。
吳欣盈上午出席國際獅子會聯合社服捐贈儀式暨慈善公益園遊會，媒體訊問近日與外交部隔空交火，吳欣盈表示，本週歐盟議會正式通過要跟台灣簽署「雙邊投資協定」(BIA)，是她跟外交部、立法院的合作的典範，「我一個人代表立法院與歐盟公聽會談，其中她多少也有合作有貢獻成分。」
儘管民眾黨總統候選人柯文哲上午表示，已通令黨內不要再責備外交部，但是吳欣盈仍再度砲轟外交部，這次去杜拜參加COP28，是外交部失能、不當責，「我之前去紐約聯合國安理會拜會許多聯合國大使，我在國際視野與見識，對聯合國的運作非常清楚，這次他們的做法就是有問題。」
媒體追問，中選會稱未收到吳欣盈的配偶財產申報，何時會補交？吳欣盈則是匆匆結束聯訪離開。