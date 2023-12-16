一見雙雕結「萌」三麗鷗明星陪你暢遊台南400

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雲嘉南管理處處長許宗民表示，今年鹽雕由往年的室內展，移至戶外，可看性更豐富、欣賞的視野更開拓。佇立於七股鹽山下的活動主雕「台南400．古往今來」，以高逾5公尺，寬約8公尺創下最大鹽雕作品紀錄，雕出七股遊客中心、安平樹屋等知名景點，再搭配南科、捷運等具未來科技景點，精彩呈現府城400年的過去與未來展望。
七座特色鹽雕環繞在七股鹽山週邊，由Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥，再加上交通部觀光署超人氣「喔熊(OhBear)」組長同「萌」，搭鹽鐵、騎自行車暢遊台南400，古往今來，到安平古堡、赤崁樓、七股鹽山等各地景區據點，吃芒果冰、台南新鮮海滋味，讓可愛又有特色的作品融化一家大小的心。
另外，雲嘉南管理處執行「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，清理出海岸漂流木、蚵架、浮球等海漂廢棄物，製作4座海廢地景藝術。作品「鯨視紀錄」是藝術家與在地居民共同合作完成，成串的蚵殼、大大小小浮球象徵海面跳躍揚起之浪花，尾巴有著散落的海廢物、等待主人穿起的藍白拖鞋及小朋友再次堆起城堡的玩具等，記錄著人們對待海洋的點點滴滴。其他還有「生生不息」、「海底新世界」、「愛情的算計」等主題，海廢藝術讓淘汰的海漂廢棄物，也能華麗變身藝術作品。
延續去年與旅行社合作深獲好評的套裝行程，今年結合一見雙雕藝術季與2024台灣燈會，推出多條二日、三日遊團體行程，還有搭配高鐵、台南自選旅宿自由行二日遊，雲嘉南在地業者也同步推出許多套票優惠方案好康行程，一見雙雕藝術季好看、好拍又好玩，歡迎大家到可樂旅遊官網報名，透過多元行程來探索台南400雙雕風采。