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一見雙雕結「萌」三麗鷗明星陪你暢遊台南400

▲2023一見雙雕藝術季」在七股鹽山及七股遊客中心盛大開幕展出（圖／記者張振興攝，2023,12,16）
▲2023一見雙雕藝術季」在七股鹽山及七股遊客中心盛大開幕展出（圖／記者張振興攝，2023,12,16）

記者張振興/台南報導

「2023一見雙雕藝術季」今(16)日起在七股鹽山及七股遊客中心盛大開幕展出，特別邀請三麗鷗三大明星：Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥，一同齊聚台南來慶生，邁入第12年的「一見雙雕藝術季」，配合2024台灣燈會在台南，首度於冬季舉辦，展期自12月16日至明年3月10日，橫跨聖誕節、新春與元宵等重大節日，邀請大家跟著三麗鷗大明星萌翻全場，體驗雲嘉南幸福的白色浪漫氛圍。

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雲嘉南管理處處長許宗民表示，今年鹽雕由往年的室內展，移至戶外，可看性更豐富、欣賞的視野更開拓。佇立於七股鹽山下的活動主雕「台南400．古往今來」，以高逾5公尺，寬約8公尺創下最大鹽雕作品紀錄，雕出七股遊客中心、安平樹屋等知名景點，再搭配南科、捷運等具未來科技景點，精彩呈現府城400年的過去與未來展望。

▲七股鹽山下的活動主雕「台南400．古往今來」，以高逾5公尺，寬約8公尺創下最大鹽雕作品紀錄（圖／記者張振興攝，2023,12,16）
▲七股鹽山下的活動主雕「台南400．古往今來」，以高逾5公尺，寬約8公尺創下最大鹽雕作品紀錄（圖／記者張振興攝，2023,12,16）
七座特色鹽雕環繞在七股鹽山週邊，由Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥，再加上交通部觀光署超人氣「喔熊(OhBear)」組長同「萌」，搭鹽鐵、騎自行車暢遊台南400，古往今來，到安平古堡、赤崁樓、七股鹽山等各地景區據點，吃芒果冰、台南新鮮海滋味，讓可愛又有特色的作品融化一家大小的心。


另外，雲嘉南管理處執行「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，清理出海岸漂流木、蚵架、浮球等海漂廢棄物，製作4座海廢地景藝術。作品「鯨視紀錄」是藝術家與在地居民共同合作完成，成串的蚵殼、大大小小浮球象徵海面跳躍揚起之浪花，尾巴有著散落的海廢物、等待主人穿起的藍白拖鞋及小朋友再次堆起城堡的玩具等，記錄著人們對待海洋的點點滴滴。其他還有「生生不息」、「海底新世界」、「愛情的算計」等主題，海廢藝術讓淘汰的海漂廢棄物，也能華麗變身藝術作品。

▲三麗鷗明星Hello Kitty出現在活動現場，陪民眾體驗雲嘉南幸福的白色浪漫（圖／記者張振興攝，2023,12,16）
▲三麗鷗明星Hello Kitty出現在活動現場，陪民眾體驗雲嘉南幸福的白色浪漫（圖／記者張振興攝，2023,12,16）
延續去年與旅行社合作深獲好評的套裝行程，今年結合一見雙雕藝術季與2024台灣燈會，推出多條二日、三日遊團體行程，還有搭配高鐵、台南自選旅宿自由行二日遊，雲嘉南在地業者也同步推出許多套票優惠方案好康行程，一見雙雕藝術季好看、好拍又好玩，歡迎大家到可樂旅遊官網報名，透過多元行程來探索台南400雙雕風采。

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