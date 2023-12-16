崑山科大技職證照獲獎數私立科大最多 3生榮獲證照達人殊榮

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教育部自94年起每年皆辦理「技職之光頒獎典禮」，表揚在專業領域有卓越表現的學生，被譽為技職校院的奧斯卡獎。崑山科大今年再度榮登獲獎數最高的私立科大。其中，餐飲系黃秉樺自國中起便決定了志向，高中起便踏上證照之路，利用課餘時間讀學科，放學後的術科練習，陸續考取洋洋灑灑逾30張證照，是名副其實的證照達人！
機械系徐振庭雖不善言詞，然個性認真踏實，不僅曾同時報考五張以上的乙級證照考試，幾年來在崑大機械系朱孝業教授、新營高工模具科鄭景銘二位老師的指導下，陸續考取「銑床 - CNC銑床」、「車床 - CNC車床」等8張乙級技術士證，即便已獲得技職之光殊榮，他仍在準備Ipas經濟部產業人才能力鑑定、機械人才證照等考試，期望透過考照過程累積專業，並精進技能。
此外，餐飲系大一新生吳俊達透過母校推薦，亦獲得遴選成為今年度的技職之光證照達人，他在高中期間已考取「中餐烹調 - 素食乙級技術士證」、「中式麵食加工 - 酥(油)皮、糕(漿)皮類乙級技術士證」等13張證照，抱持著「只准成功不能失敗」的決心，吳俊達除了感謝老師們的指導，也感謝母親總是親自為他準備練習工具與食材，用行動來支持他的夢想，在興趣使然下選擇崑大餐飲系就讀，將持續堅定他的夢想往前走。
獲得技職之光的三名學生皆出席接受表揚，崑山科大李天祥校長與鐘俊顏副校長特地北上為獲獎學生讚聲與勉勵，積極考取證照的過程中總是聽到許多質疑聲浪，但我認為考證照重點不在於數量，而是技職教育的質量，多元化去學習，提升自己的能力，增廣見聞，發展各樣的餐飲技能，這就是我想追求的。」