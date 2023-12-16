KEEP WALKING夢想資助20週年特展 邀民眾勇敢走進夢想

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帝亞吉歐公共事務部總監謝翠娟表示，「KEEP WALKING 夢想資助計畫」與時俱進,每年主題都呼應著當時的社會氛圍與需求,因此,20 年來始終跟著台灣民眾一起成長脈動,更支持了來自19個城市、216個夢想實現。
回顧 KEEP WALKING夢想資助計畫的起源,是由於台灣接續遭遇921大地震與SARS襲擊,當時社會氛圍低迷,因此於2003年啟動第1屆主題為「夢想起步,成就不凡,KEEP WALKING」,希望帶動大家重拾築夢勇氣。第8屆則是倡議讓台灣走向世界的「台灣真善美,夢想KEEP WALKING」。
至於第16屆是展現女力崛起，無懼追夢的「夢想無距,無懼逐夢」。最近兩年走過疫情挑戰的「夢想,逆境重生」，與助力振興餐飲業的「我選我路,無畏前行」,如今來到第20屆的 KEEP WALKING 夢想資助計畫，是呼應世界永續趨勢,以「跨越極限,永續前行,夢想KEEP WALKING」為題,從歷年主題的演變，見證了台灣社會不同階段的重要議題與需求。
謝翠娟總監表示，今年很用心規劃「KEEP WALKING夢想資助計畫」20週年特展,希望透過豐富互動體驗,帶大家回顧這段歷程的感動,同時鼓勵民眾勇敢『走進夢想中』,發揮永續影響力。」極地超馬冠軍暨第20屆KEEP WALKING 夢想資助計畫年度大─陳彥博，特地現身開幕活動現場，受到熱烈歡迎。
陳彥博提及前陣子意外受傷,因而取消了葡萄牙賽事,但他並不灰心,反而更積極準備明年的芬蘭極地賽事。他說:「人生中有很多不能預測的事情,遇到困難,唯一能做的就是勇於面對、努力跨越極限,我覺得這就是 KEEP WALKING 的精神!」
「KEEP WALKING夢想資助計畫」20週年特展，共分三大展區，跳脫傳統品牌成果展形式， 以互動方式帶領民眾「走進夢想中」。第一展區引導民眾完整了解 KEEP WALKING 夢想資助計畫的歷屆主題，以及20年來持續發揮的正向影響力。其中有陳彥博23歲那年,獲得 KEEP WALKING夢想資助計畫支持,前進極地賽事所穿著的外套。
第二展區是邀請民眾走進夢想得主的故事中,透過閱讀文字介紹,深入理解夢想背後想解決的社會、環境、經濟問題。在社會永續面向中,民眾看到了第8及第11屆得主吳建衡，帶著台灣文化踏遍全球的「電音三太子」，讓世界看到台灣，令人感動。
第三個展區則帶領民眾搭上「夢想時光機」,先回到過去,回顧 216個歷屆得主精彩的夢想提案。再邀請民眾掃描 QR Code 寫下自己的夢想宣言,除了能在現場螢幕上看見大家投稿的多元夢想,互相啟發與打氣外;也能選擇永久保存自己的夢想,收藏自己的夢想初心,下一個20年，再回頭檢視當初的夢想是否已經實現。
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