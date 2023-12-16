戰貓蕭美琴稱吳音寧「台灣農業戰士」：她是最踏實的農業推手

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蕭美琴透露，自己雖然在台南長大，但阿嬤是彰化人，小時候很常回彰化，也算半個彰化人。想不到今天回彰化的第一件事，就是和新住民分享美食，讓她在選戰中有滿滿的熱量！接著她話鋒一轉，表示美食最重要的就是農業，彰化是農業重鎮，吳音寧的成長背景反映她對農村的情感、對農民的照顧。
蕭美琴說，吳音寧和前農業部長陳吉仲，是台灣農業最有經驗、最踏實的推手，尤其吳音寧有樸實、經驗豐富、誠懇等特質，「很多人稱我是『台灣戰貓』，吳音寧是『台灣農業戰士，也是『溪州戰士』。」她說吳音寧心中有農民，做什麼都不忘農業，能讓台灣的農產品向世界拓展、市場越做越寬廣，也能協助政府繼續落實照顧長輩的長照政策。
蕭美琴強調，國會穩定過半有利於政策推動，「我們沒有時間浪費在朝野對抗、吵架爭執」。自己當過小黨立委，也當過過半的立委，做事差很多。立委如果有吳音寧這席，更有助地方建設、爭取預算經費照顧長輩。
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