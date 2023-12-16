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王品集團4品牌年終大放送！夏慕尼免費吃880元鮑貝　旬嚐送美國牛

▲「夏慕尼」即日起至明年1月31日，平日(不含聖誕節與跨年連假檔期)期間到店內用2客套餐，出示指定畫面，招待總價值880元的「海洋鮑貝」2份。（圖／王品集團提供）
▲「夏慕尼」即日起至明年1月31日，平日(不含聖誕節與跨年連假檔期)期間到店內用2客套餐，出示指定畫面，招待總價值880元的「海洋鮑貝」2份。（圖／王品集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

年終歲末聚餐多，王品集團旗下4大品牌即日起推優惠，明年1月31日之前，平日到「夏慕尼」消費2客套餐，出示指定畫面，即贈一人一份「海洋鮑貝」。「旬嚐精緻鍋物」即日起到明年1月5日消費2客套餐可兌換「美國PRIME翼板牛」1份。「就饗鐵板燒」12月31日之前消費2客單人套餐，加菜「麻油雙菇」。「初瓦韓式料理」台中2家分店，則祭出2人以上套餐，憑券即享88折優惠。而桃園「穿越 Pass Through 川粵百匯」則因應聖誕節推出全程穿著聖誕相關服飾，最低有5折。

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王品集團集結4品牌推優惠，鐵板燒「夏慕尼」即日起至2024年1月31日，平日(不含12月25日聖誕節與跨年連假)期間到店內用2客套餐，出示夏慕尼官網、FB粉絲團指定畫面，就招待總價值880元的「海洋鮑貝」2份。「海洋鮑貝」內含松露鮑魚與起司扇貝，海味十足。

「旬嚐精緻鍋物」即日起到明年1月5日，至「王品瘋美食APP」領券，不限平假日，到店消費2客(含)以上套餐，每桌招待「美國PRIME翼板牛」1份，至2024年1月31為止。此外，即日起到1月31日前，不限平假日，每晚8點後入場，消費2客套餐，享冠軍調酒師特製調酒2杯。12月25日至2月29日還推出平日午間限定的商業午餐，包含2款單人海陸套餐與2款純肉套餐，主餐可選「美國PRIME翼板牛」、「黑豚五花」、「牛豚盛合」與「豚雞盛合」，搭配開胃菜、雜炊與甜品多樣附餐，並招待1杯特色飲品，套餐售價880元起。

▲「旬嚐」12月25日至2月29日期間推出平日午間限定的商業午餐，並招待特色飲品1杯，圖為「牛豚盛合」套餐。（圖／王品集團提供）
▲「旬嚐」12月25日至2月29日期間推出平日午間限定的商業午餐，並招待特色飲品1杯，圖為「牛豚盛合」套餐。（圖／王品集團提供）
「就饗鐵板燒」招待上班族、小資族群，即日起至12月31日，不限平假日，到店消費2客單人套餐，出示活動畫面，就贈「麻油雙菇」1份。台北長安東店到12月31日前特別加碼，每週一到週四的午餐時段，上班族只要憑識別證或名片，到店消費2客單人套餐，贈「香煎日本北海道干貝」1份。

此外，「就饗鐵板燒」將於12/25起推出「法蘭克牛排雙人海陸套餐」，法蘭克牛排油花適中且口感佳，佐以人氣青花椒風味調料，搭配香酥雞腿排與干貝海鮮盤，2人共享滿足加倍。愛牛排還可選擇「激量法蘭克牛排」單人套餐，獨佔6盎司的飽滿份量。以及「香煎菲力牛排單人海陸套餐」以菲力牛排香煎至5分熟，柔嫩可口，搭配雙海鮮與蔬菜，犒賞自己剛剛好。

▲「就饗鐵板燒」將於12月25日起推出「法蘭克牛排雙人海陸套餐」，2人共享滿足加倍。套餐售價868元。（圖／王品集團提供）
▲「就饗鐵板燒」將於12月25日起推出「法蘭克牛排雙人海陸套餐」，2人共享滿足加倍。套餐售價868元。（圖／王品集團提供）
「初瓦韓式料理」特別為台中鄉親放福利，12月29日前，限定會員將收到「王品瘋美食APP」優惠券，平日到台中台灣大道店、台中文心五權西店內用出示畫面，可兌換多人套餐88折優惠，最低只要2人套餐即享折扣。

另外，桃園「穿越 Pass Through 川粵百匯」則因應聖誕節推優惠。即日起至12月31日凡到店用餐全程穿著聖誕相關服飾，並在「穿越 Pass Through 川粵百匯」的臉書或IG標記，且打卡發文，即可享有優惠。戴聖誕帽用餐者享9折；戴聖誕帽同時著聖誕裝(褲裝/裙裝)，單人用餐現打7折；若再加上戴上聖誕老人鬍子，即穿戴完整版聖誕老公公、聖誕辣妹裝扮，享5折超殺用餐優惠。

▲桃園「穿越 Pass Through 川粵百匯」則因應聖誕節推出全程穿著聖誕相關服飾，最低有5折。（圖／「穿越 Pass Through 川粵百匯」提供）
▲桃園「穿越 Pass Through 川粵百匯」則因應聖誕節推出全程穿著聖誕相關服飾，最低有5折。（圖／「穿越 Pass Through 川粵百匯」提供）
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