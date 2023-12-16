劉德華揮別父喪復工！睽違22年同框梁朝偉 突爆料：他被我嚇暈
睽違22年，香港影帝劉德華與梁朝偉再度合拍新戲《金手指》，風采不減當年，該片年底上檔，劉德華揮別父喪的悲傷復工，昨（15）日在社群平台曬出與梁朝偉同框影片，兩人難得再度合體，依舊默契十足，一問一答掀起滿滿的回憶殺，劉發文還標記「金手指梁朝偉被劉德華嚇暈」，梁朝偉之前在微博也以角色名開玩笑說「劉sir，15年抓我8次沒抓到，你不累嗎？這一次祝你成功吧」，逗樂不少粉絲。
記者江芷稜／綜合報導
兩大天王梁朝偉和劉德華，都是香港無線培訓班演員，從1984年《鹿鼎記》的韋小寶和康熙、2002年《無間道》的陳永仁和劉建明，到今年的《金手指》，三次合作都是經典之作，影迷見證了他們從少年晉升到影帝地位，20年前的《無間道》飾演死對頭，這次改編80年代香港的「佳寧集團案」真實案件，同樣是對立的正反派角色，讓粉絲相當期待。
劉德華在IG曬出同框影片，兩人帥氣亮相。劉德華先問「合作幾年？」梁朝偉回答「40年」，劉德華提問「天台（無間道）幾年？」，梁朝偉回答「22年」。劉德華再問「下次再見呢？」，梁朝偉則霸氣回應「跨年」，然後彼此相視而笑，讓影迷看完滿臉姨母笑。經典組合再度合體，粉絲開心留言「無間道這麼久了」、「兩位不老帥哥怎麼這麼會拍短影音」、「3個問題，3種回答和表情，看你們的眼神交流，不愧是影帝」。
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