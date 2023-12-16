水形貨櫃現身大港　貨櫃藝術節打造高雄限定海口味

2023高雄國際貨櫃藝術節即日起至2024年1月28日，於高雄港11號碼頭展出，今年藝術節以「海口味」作為主題，呼應港口生猛意象， 邀請民眾感官嚐鮮高雄限定的貨櫃藝術新滋味。高雄市長陳其邁表示，貨櫃藝術節超越想像界線，不斷挑戰自我，展現高雄海港人的生命文化。
記者郭凱杰／高雄報導
由高雄市立美術館打造的2023高雄國際貨櫃藝術節15日開幕，將海洋島嶼的意象延伸為主題「海口味（hái kháu b ī）」，從海洋孕育的飲食鮮味、語言口氣、沿海風景，訴說面向海洋的精神，體驗貨櫃藝術傳遞的海港美學。高雄國際貨櫃藝術節即日起邀請民眾感官嚐鮮高雄限定的貨櫃藝術新滋味。
市長陳其邁表示，在海風中開幕的貨櫃藝術節，展現高雄海洋城市與世界接軌的文化特色，貨櫃藝術節超越想像界線，不斷挑戰自我，展現高雄海口味精神，為高雄注入鮮活的生命力與創造力，體現城市進步中漁民、人與海洋拚搏韌性與共生願景。
文化局局長王文翠表示，貨櫃藝術節已邁入第十二屆，是全臺最長壽的藝術節慶，在疫情之後，2023高雄國際貨櫃藝術節展現三層次的海口「味」，最貼近出海口的「位」、展現屬於高雄港灣城市的氣魄「味」道，將持續以創新方式，打造高雄未來的「未」，創造港灣未來感，希望高雄國際貨櫃藝術節，透過新血藝術策展能量的注入，成為文化匯流的碼頭，創造動能如海港的浪湧動，迎向新生命。
高美館代理館長林羿妏表示，2023高雄國際貨櫃藝術節「海口味」，是在地與國際藝術匯聚，林志峯建築事務所四度參展，將貨櫃排列出白色浪花型態階梯；在地高雄的臺灣知名跨域創作先驅盧明德特別受邀展出，創作濃縮在方舟意涵的小型貨櫃；臺法團隊Hellobastworkshop打造貨櫃為立體十字鏡像的環境互動裝置；馬來西亞藝術家Jun Ong 則以數位作品參展，跨國共創貨櫃、港、城以及海洋的藝術多元能量。