北區公所獲2023城市工程品質景觀類競賽特優金質首獎

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和斥資2億元打造的「高雄左營舊城勝利路空中馬道串接」，同獲景觀工
程類特優金質獎，這也是今年這項比賽唯一獲獎的區公所，且還是「越區
」參賽的區公所。
高雄城市工程品質金質獎由高雄市建築師公會、土木技師公會暨結構工
程工業技師公會共同舉辦，以高雄城市工程品質為起點，也邀請鄰近縣市
優秀工程共襄盛舉，象徵南部工程最高榮譽獎章。北區區公所提報「鄭子
寮公園步道修繕計畫」獲評審委員青睞，榮獲「景觀類特優金質獎」首獎
，尤其僅以300萬預算及別出心裁的設計，在眾多優秀景觀工程中脫穎而
出，獲得首獎實屬難得。
這項比賽共分成15類，能拿下特優金質的僅有10個單位，台南市除北
區公所之外，尚有台南車站地下化工程，亦獲公共工程類特優金質獎，是
獲首獎唯二兩個台南市單位。
北區區長李皇興表示，台南市政府為打造符合親子需求的遊憩環境，積
極挹注經費更新改造各區公園遊戲場遊具，北區公所則別出心裁，在鄭子
寮公園打造台南第一座擁有滑步車道的特色遊戲場，讓學齡前兒童到青少
年都可以滑車追風，除改造鄰里公園景觀，又兼顧親子遊憩與施工品質，值得嘉許。
北區區公所李皇興區長表示，鄭仔寮公園步道被樹根竄升而「膨管」，
為考慮社區公園已不再只是單純提供民眾散步休憩使用，在改造上需要注
入更多的巧思，具備更多功能，重新規畫適合2歲以上小朋友「學車」的
滑步車道，中間加入比照交通號誌的模擬燈號，讓小朋友在學車過程也兼
顧交通安全宣導，可謂一兼三顧，得獎實至名歸。
鄭子寮公園位於近幾年房價飆漲的鄭子寮重劃區內，民國90年重劃區完成後以低密度發展、優質學區、公園綠地與商圈等優勢，成為台南市快速發展的新興住宅區之一，人口數大幅成長，鄭子寮公園卻因年久老舊，步道破損、排水不良及環境陰暗等，讓附近住民望之卻步，使用率偏低。
此次經區公所重新檢視公園環境及盤點設施，採取減法設計汰除多餘的景觀設施，讓視覺穿透及空氣流通；並將位於公園中心既有環形步道空間打造為親子同樂的滑步車遊戲場，擁有總長115
公尺的雙環形彩色壓克力地坪跑道，包含一座高度60公分的出發平台、波浪型跑道、圓弧障礙跑道及1.2米高的超高挑戰跑道。
此一滑車步道雙環型設計賦予多種路線，適合學齡前兒童練習12吋以下的滑步車、滑板車、滑板
、直排輪、輪式溜冰鞋等小輪徑車的地方，雖位於北區，也歡迎台南市各區小朋友前來使用。