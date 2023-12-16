李亦伸專欄／Draymond Green無限期禁賽　「嘴綠」闖了什麼禍?

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目前聯盟仍在思考要禁賽嘴綠幾場，同時跟勇士、嘴綠經紀團隊持續溝通，找到一個可以幫助嘴綠重新回到球場，並且可以「正常」打球、比賽方式回歸模式。
美國媒體和專業人士認為，嘴綠這次可能被禁賽場次到少五場，可能10場。兩周前嘴綠才剛從五場禁賽中復出，沒想到嘴綠在比賽中再次施展違反常比賽動作，轉身規揮擊直接打中Jusuf Nurkic頭部。
嘴綠過度表演，肢體動作超過一般籃球正常對抗和碰撞，我的第一直覺是，他演過頭，傷了自己更傷了球隊。
嘴綠演過頭，肢體動作誇張，那不是什麼病態，而是性格。
現代籃球每個層級、大多數球員都會演，假裝被推擠、在身體碰撞後誇張身體動作，吸引裁判注意，另外當然還有許多是「保護自己」的動作，但不多。
這種肢體動演的成分居多，不算「假摔」，嘴綠鬥雞性格和暴躁經常過度而且誇張進行「反擊」，這種不適當而且過度反擊，攻擊對手身體，可能帶來意外傷害，這就是嘴綠目前被無限禁賽主因。
從專業、運動心理層次去看，嘴綠可能需要輔導，他有心理問題或障礙。
從單純比賽層面去看，我認為嘴綠單純就是囂張、打球張揚、想要透過誇張動作去反擊對手，只是他沒想到「玩過頭」的後果和傷害。嘴綠太超過的肢體動作和攻擊行為不但傷了自己，更糟的傷害球隊。
勇士陣容因為他發生各種驅逐、禁賽意外必須做各種不同調整，少了嘴綠的防守和帶動，勇士攻防兩端戰力和內容都受折損。至於球隊士氣和團隊凝聚力，那是無形而且難以衡量，勇士、嘴綠隊友、教練正在被嘴綠球場上各種脫序、不合常理行為，搞得筋疲力竭。
嘴綠失理性、肢體過度誇張、甚至不斷攻擊對手的場上表現，除了勇士自己頭大，NBA歷史上也沒遇過這種超級無厘頭狀況，不但棘手很難釐清更好處理。
面對瘋狂嘴綠，自己經常失控，勇士也束手無策。看著嘴綠在場上惡搞，不斷惹事犯案，莫名攻擊對手，聯盟最終也只能先用無限期禁賽去處理嘴綠，保護球員和比賽完整性。
嘴綠不能單純、專注去打好比賽，為隊友、自己、球隊爭取勝利，反而走很多旁門左道、小動作、小聰明去惡搞對手和比賽，這是對籃球、比賽、球隊、隊友、球迷的極不尊重。
我的判斷：
1、嘴綠是累犯而且怪異沒錯，但禁賽五場太多，禁賽10場也太超過。
2、嘴綠的問題，勇士需要承擔更多責任，歷史上沒有人像他這樣誇張打球，甚至傷害對手。
3、聯盟合理就是禁賽嘴綠3-5場，再多確實沒有必要。
4、倒是勇士自己該如何處理嘴綠或禁賽他，這才是重點，沒有任何人可以忍受一名球員在場上經常有脫序、異常、不符比賽常規行為。嘴綠必須要懂，為球隊爭取勝利、討出和犧牲，這才是每個球員最重要信念和專業。