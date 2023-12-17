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韓籍遊客喝茫忘記飯店 台南警耐心查詢終安全送返飯店

▲警員歐士華、翁仁祥使用翻譯軟體與其溝通，並清查市區旅宿是否有韓籍遊客的住宿名單（圖／台南市警察局第五分局提供）
▲警員歐士華、翁仁祥使用翻譯軟體與其溝通，並清查市區旅宿是否有韓籍遊客的住宿名單（圖／台南市警察局第五分局提供）

記者張振興/台南報導

台南市今(16)日凌晨一名酒醉的韓籍遊客到警局求助，稱其忘記下禢飯店，員警積極使用翻譯軟體與其溝通，花了2個多小時清查市區旅宿，終於查出金姓韓國男子就下榻在在派出所旁邊的飯店，韓籍男子激動地與處理員警逐一擁抱，十分感謝台南警方暖心協助。

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台南市警察局第五分局表示，今(16)日凌晨2時30分，一名計程車司機到火車站前北門派出所報案，表示在北門路載到一名酒醉的外籍男子，因為言語不通無法確認住宿地點，請求警方協助。警員歐士華、翁仁祥從談話口音猜測該男子應是韓國籍遊客，員警使用翻譯軟體與其溝通，該韓籍遊客因酒後無法說出住在哪裡，只依稀記得住在市區某圓環附近的高樓飯店，員警立即詢問其是否是眼前這家「鐵道飯店」，韓籍遊客表示不是住在這裡。


員警駕駛巡邏車載該遊客到後火車站、湯德章紀念公園、東門圓環、西門圓環等處飯店，請櫃檯人員協助辨認；警員楊淇祺逐一撥打市區各飯店查詢；警員陳建廷持該韓籍男子相片到轄區飯店查詢，4名員警耗費近2小時，終於查出韓籍金姓男子原來是下榻在派出所旁邊的鐵道飯店，因金姓男子酒喝多了，對員警一開始詢問是否居住在鐵道飯店時，無法辨認出來，直到進入飯店大廳時，金男才猛然想起，讓在場員警無言。


金男是與多名友人到台南自駕旅遊，凌晨獨自外出喝酒，深夜在府城街頭迷途，忘記帶手機無法聯繫友人，所幸在多名員警鍥而不捨的耐心幫助下，順利返回到下榻飯店。

▲由於韓籍旅客酒喝多了一時無法辨認，直至進入大廳後才猛然想起，韓籍男子激動地與處理員警逐一擁抱，感謝員警協助（圖／台南市警察局第五分局提供）
▲由於韓籍旅客酒喝多了一時無法辨認，直至進入大廳後才猛然想起，韓籍男子激動地與處理員警逐一擁抱，感謝員警協助（圖／台南市警察局第五分局提供）
第五分局長陳宇桓表示，矗立在台南火車站前的北門派出所，是許多外地旅客到台南時第一個看見的警察機關，鄰近有多處古蹟觀光景點，時有旅客於此落腳，員警的暖心善舉讓外籍遊客留下深刻印象，溫暖的人情味也讓旅客看見台灣最美的風景。

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