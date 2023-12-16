拼選戰也能很歡樂 戰貓攜手快樂貓分享耶誕喜悅

耶誕節前夕，立法委員張廖萬堅今(16)日舉辦歡樂耶誕氣墊派對，並與民進黨副總統候選人蕭美琴，共同為孩子演說一則耶誕分享的故事。有台灣戰貓之稱的蕭美琴，為張廖萬堅帶來的「快樂貓」送上耶誕禮物，兩人還與滿場親子互動共舞，提前歡度耶誕節，見證選戰也能打得很溫馨歡樂。
記者柳榮俊/台中報導
張廖萬堅表示，由他主辦的親子藝文季活動已邁入第九年，從說故事表演、泡泡派對、音樂會、到紙風車演出等，今年藝文季系列活動走到歲末尾聲，今天這個氣墊派對是特別加映場，目的就是提前給孩子一個快樂耶誕。
副總統候選人蕭美琴到場後，首先為張廖萬堅準備的快樂貓，送上一份特別的耶誕禮物，禮物揭曉是條競選彩帶，她親手為快樂貓披上，並表示希望這隻快樂貓，未來和張廖萬堅一起把快樂分享給孩子。她致詞力讚這幾年來，張廖萬堅辦了很多親子活動，也幫孩子解決了不少在校園裡的生活問題，像是國中小全面班班有冷氣，讓孩子在學校裡可以更舒適的上課。
接著蕭美琴和張廖萬堅一同為孩子邊說邊演耶誕故事，故事繪本的主題是「不一樣的聖誕禮物」，故事主旨是分享愛可以結交更多朋友，獨佔是一人份的快樂，分享是眾人多份的開心，希望孩子能夠知道分享的善意，讓社會充滿了分享互助風氣。
張廖萬堅並預告下週六(23)日他在西屯區的文修公園舉辦聖誕音樂會，由國立台灣交響樂團擔綱演出，跨年那週的(30)日星期六，在老虎城城旁廣場有紙風車劇團演出「新月傳奇」是台中市區首演場，歡迎市民朋友攜手親子一同來參與精彩的藝文活動。