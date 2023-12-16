公布客家六箭政策　賴清德：讓客家文化持續走進世界

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賴清德表示，客家文化有三種精神讓人十分佩服，首先是「硬頸精神」，客家先民適應不同的環境和氣候，在台灣深根茁壯；第二是保家衛民的「義民精神」，不向命運屈服，也不向威權低頭，讓台灣成為舉世矚目的民主國家；最後是「晴耕雨讀」的底蘊，培養出了許多台灣文學界的重要作家，例如鍾理和、鍾肇政、吳濁流等人，他也深受這些作品的感動。
賴清德指出，民進黨是最照顧客家族群的政黨，2000年民進黨執政時，設立中央部會級的客家委員會，客家電視台、客語聯播網、大學客家學院、科系，也隨之誕生。此外，闢建國家級的客家文化園區，舉辦客家文化節等各項活動，在他行政院長任內，公布「客家基本法」修正案、通過《國家語言發展法》，讓客語成為通行語言，鼓勵公務員投入客語認證，更讓客家鄉親可以用最熟悉的語言，在公家單位辦理生活裡的大小事。
賴清德表示，未來的他將推動6項客家政策，包括第一箭「公共客家」，持續推動客語的公共服務普及化，鼓勵下一代學習客語；第二箭「客家青年」，強化青年與客家文化的連結，擴大支持客家青年參與公共事務；第三箭「飲食客家」，打造客家飲食文化為國際性的「客食」（Ha-Food）品牌。
第四箭「文創客家」，擴大「客庄創生環境營造計畫」；第五箭「區域客家」，持續持續推動「浪漫台三線」的計畫，並以浪漫台三線為基礎，進一步擴展到「高屏六堆」與「花東台9線」的客庄區域；第六箭「國際客家」，讓客家文化持續走進世界，也讓世界看到台灣。
最後，賴清德說，未來會用「客家六箭」和「國家希望工程」，帶領國家穩健前行，盼國人總統、副總統支持賴清德、蕭美琴，也懇請民眾支持民進黨推薦的地方立委候選人及不分區立委候選人，未來他會持續團結國人，守護台灣的民主。
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