仁武八卦里耶誕公益嘉年華週末登場 遊行樂園市集歡樂不斷
三發地產為了回饋鄰里居民，熱絡在地生活圈，在聖誕節前夕舉辦盛大的慶典活動。12月16、17日兩天在仁武區澄德重劃區「首席大院」舉辦「八卦里耶誕公益嘉年華」，規劃遊行踩街、文創市集、氣墊樂園等，還有公益活動捐款用於救助八卦里弱勢族群。而台南「三發橋」接待中心則有米其林快閃活動，賞屋還能品嚐米其林美味。
記者陳美嘉／高雄報導
「八卦里耶誕公益嘉年華」今(16)日下午由「歡樂踩街大遊行」揭開序幕，邀請曾參加台北燈會的兆群兒童劇團巨型充氣小丑、祖韻文化樂舞團、及知名的樹德家商表演藝術科團隊參加，熱鬧的氛圍吸引眾多親子一同前往同樂。此外，12月16至17日二天從下午2點至8點半，在承德公園內，還有兒童氣墊樂園讓小孩放電，主舞台區則規劃泡泡達人秀、小丑魔術表演、耶誕頌歌等精彩表演。
為了回饋鄉里，三發地產此次也與八卦里里辦公室配合，採購了一千斤的當季美濃白玉蘿蔔，支持地方小農，民眾只要捐10元就可以帶回一斤，捐款用於救助八卦里弱勢族群。
海悅業務部協理劉俊介表示，仁武區的人口優勢潛力強大，尤其澄德重劃區在交通便利性及整體規劃上有高雄小美術館區之稱，但房價卻親民許多，因此吸引許多首購或是當區換屋的民眾。「首席大院」舉辦這樣的大型節慶活動，就是為了回饋地方鄉親、凝聚社區共識。三發使用的建材品質優良，戶戶通過SGS驗證，產品CP值高，「首席大院」自推出以來，詢問與成交率十分熱絡。
即日起至明年1月5日於台南市永康區「三發橋」接待中心則舉辦米其林快閃活動，邀請來自義大利西西里、榮獲世界知名米其林一星，與紅蝦指南評鑑雙肯定，被世界知名Espresso飲食指南譽為「年度最佳甜品師」的女主廚派翠西亞‧班妮狄托所開設的甜點餐廳—Bye Bye Blues，於大橋設立期間限定快閃店，提供多款風味獨特的義法甜點。